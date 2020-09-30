افتتاح «الخوانيج ووك» في دبي

المصدر: دبي- البيان

شهد هذا الأسبوع افتتاح «الخوانيج ووك»، وجهة التسوق والترفيه الجديدة في منطقة الخوانيج، والتي تضم مجموعة متنوعة من الأسماء التجارية المحلية والعالمية، ويوفر خيارات متعددة لسكان وزوار المنطقة.

ويتميز تصميم الوجهة الأحدث في المنطقة بالهندسة المعمارية المستوحاة من جماليات البيوت الزجاجية الزراعية، حيث تم المزج بين عناصر ولمسات التصميم الريفية والعصرية في تناغم تام، ما يضفي تجربة تسوق فريدة من نوعها، ويوحي بالثقافة المحلية المعاصرة.

كما يضم «الخوانيج ووك» مساحات داخلية وخارجية واسعة، وتشمل المنطقة الخارجية مساحات خضراء تتوسطُها بحيرة، بالإضافة إلى طاحونة ريفية بطول يصل إلى 18 متراً، وكذلك «لاست إكزت الخوانيج»، أحد أبرز مواقع عربات الطعام في دبي.

تجارب متميزة

يحتضن «الخوانيج ووك» مجموعة متنوعة من المتاجر والمطاعم والتجارب الترفيهية المتميزة والمناسبة لجميع الأعمار، ومنها المتجر الفرنسي «هايبرماركت جِيان»، وعيادة المستشفى الأمريكي، وصالة «ويرهاوس جيم» الرياضية، التي تضم حوض سباحة بطول 25 متراً، وقسماً مخصصاً للسيدات فقط، وصالات «روكسي سينما»، التي تضم ست شاشات عرض، منها أكبر شاشة تابعة للعلامة التجارية في الدولة، وصالات «كيدوز» و«ذا أركيد من هب زيرو» المغلقة للترفيه.

والتي تقدِم مجموعة من ألعاب الكمبيوتر وأجهزة المحاكاة وتجارب الواقع الافتراضي ومناطق اللعب الأخرى للأطفال واليافعين. كما توجد فيه مجموعة متنوعة من العلامات التجارية المحلية للمطاعم والأزياء، منها «واندر لاست» و«سوريل» و«إلياه فاشن» إلى جانب مجموعة من المراكز الصحية والصالونات للرجال والنساء.

إجراءات احترازية

وتم تجهيز جميع نقاط الدخول والخروج بأجهزة المسح الحراري، لضمان أعلى مستويات الصحة والسلامة العامة، وتطبق في جميع مرافق الوجهة معايير النظافة والسلامة التي وضعتها هيئة الصحة بدبي، مؤكدة التزام الوجهة بأحدث لوائح الهيئة، وذلك لضمان تجربة آمنة للزوار والموظفين على حد سواء. ويستقبل «الخوانيج ووك» الزوار والمتسوقين من الساعة العاشرة صباحاً وحتى العاشرة مساء من الأحد إلى الأربعاء، ومن الساعة العاشرة صباحاً وحتى منتصف الليل من الخميس إلى السبت.

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