«غرفة التجارة الدولية - الإمارات» عززت تدفق المعلومات عن الجائحة

المصدر: دبي - البيان

أثنى حميد بن سالم، رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة الدولية - الإمارات، على دور غرفة التجارة الدولية - الإمارات لمبادراتها في التواصل وتطوير الشراكة والعلاقة مع المنظمات الدولية وفروع غرف التجارة الدولية في الدول الأخرى، لا سيما فيما يتعلق بتدفق المعلومات والإرشادات لمجتمع الأعمال العالمي، في ظل جائحة «كوفيد 19»، والتي اقتضت اتخاذ إجراءات فعالة فورية من الحكومات والأفراد ومؤسسات الأعمال. وأوضح أن الغرفة عممت كافة إرشادات الغرفة الدولية بباريس بانتظام على أعضائها.

جاء ذلك خلال ترؤسه الاجتماع المرئي الرابع لمجلس إدارة الغرفة الذي عقد مؤخراً بمشاركة أعضاء المجلس والأمين العام لغرفة التجارة الدولية – الإمارات حسن الهاشمي. وأشار الهاشمي أن الغرفة ستعين اعتباراً من أول أكتوبر فنسنت أوبراين، خبير تيسير التجارة بغرفة التجارة الدولية مديراً للغرفة. ويتمتع أوبراين بخبرة في أكثر من 100 دولة.

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