تعاون بين غرفة التجارة الدولية وجمعية «وايبا» لدعم المستثمرين

المصدر: دبي - البيان

عقد فهد القرقاوي، رئيس الجمعية العالمية لهيئات ترويج الاستثمار (وايبا)، والمدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، اجتماعاً عبر الإنترنت مع جون دينتون، الأمين العام لغرفة التجارة الدولية، ناقشا خلاله كيفية تعزيز سبل التعاون والتنسيق بين الجانبين، وتحدثا عن الخيارات العملية المتاحة للتعاون وابتكار الأدوات التي من شأنها توفير الدعم للدول والمستثمرين على حد سواء خلال هذه الأوقات الصعبة التي يمر بها الاقتصاد العالمي وتتأثر بها الاستثمارات بشكل كبير. وفازت مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار برئاسة (وايبا) في 2019، بدورة تستمر لمدة عامين.

وقال جون دينتون: يسعدنا التعاون مع جمعية «وايبا»، حيث نرى مجالات واسعة وعديدة للتعاون فيما بيننا، وبخاصة في مجال تعزيز فرص الأعمال.

وقال فهد القرقاوي: «يسرنا دعم غرفة التجارة الدولية لنا، والتي هي أيضاً عضو في لجنتنا التشاورية بالجمعية، لنعمل معاً في مجالات تسهيل الاستثمار وتحسين جودة الاستثمارات واستدامتها».

كما شهد الاجتماع مناقشة المشاريع المشتركة، وبالأخص تشكيل اللجنة الاستشارية الجديدة للأعمال ضمن الجمعية العالمية لهيئات ترويج الاستثمار. وفي هذا السياق أكدت (وايبا) تقديرها للمعرفة الواسعة وشبكة الخبراء الكبيرة التي توفرها غرفة التجارة الدولية، فيما أعربت غرفة التجارة الدولية عن تشجيعها المستمر للجمعية ومهمتها الرامية إلى دعم كل هيئات تشجيع الاستثمار.

وتعد هيئات ترويج الاستثمار بمثابة الجسر الرابط بين الحكومات والقطاع الخاص، وتعمل لتعزيز الاستثمارات وتشجيع التنمية الاقتصادية وعقد الصفقات الاستثمارية وإدارة علاقات الاستثمار قبل وخلال وبعد الدورة الاستثمارية. وفي ظل جائحة «كوفيد 19» وآثارها، تتجلى مكانة هيئات ترويج الاستثمار ودورها في دعم الحكومات لتخفيف الآثار السلبية واستعادة ثقة المستثمرين.

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تعتبر غرفة التجارة الدولية الممثل المؤسسي لأكثر من 45 مليون شركة فيما يزيد على 100 دولة حول العالم، وتتمثل مهمتها في تيسير الأعمال للجميع في كل وقت وكل مكان. وتساهم الغرفة في تشجيع التجارة الدولية وسلوكيات الأعمال المسؤولة وترسيخ نهج عالمي تجاه تنظيمها، إضافة إلى خدمات فضّ النزاعات الكبرى بالأسواق. وتشمل قائمة الأعضاء نخبة من كبرى الشركات العالمية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وجمعيات الأعمال وغرف التجارة المحلية.

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