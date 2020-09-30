«شراع» يطلق مبادرة «#معاً_من_أجل_بيروت» لدعم الشركات الناشئة

المصدر: الشارقة - البيان

أطلق مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع)، مبادرة «#معاً_من_أجل_بيروت»، بهدف دعم الشركات المتضررة في العاصمة اللبنانية بيروت وضواحيها، جراء حادثة انفجار مرفأ بيروت الشهر الماضي.

حيث تضمنت المبادرة إنشاء صندوق بقيمة 100 ألف دولار تقدم على شكل منح لعشر شركات متخصصة بإعادة الإعمار، حصة كل واحدة منها 10 آلاف دولار.

ويأتي إطلاق المبادرة بالتعاون مع «منتدى إم آي تي لريادة الأعمال في العالم العربي» وبدعم من أمازون ويب سيرفيسز، حيث تقدم اعتمادات بقيمة تصل إلى 10 آلاف دولار لكل من الشركات العشر التي تم اختيارها لتغطي رسوم الخدمات السحابية ضمن برنامج Activate AWS، بالإضافة إلى الدعم التقني والتدريب والخدمات الاستشارية.

وتنضوي المبادرة تحت مظلة «صندوق شراع التضامني»، والذي أعلن مركز «شراع» عن إنشائه في أبريل احتفاءً بتحدي #أبونتو_لوف_تشالينج، المبادرة العالمية التي أطلقتها الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيس مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع)، ومامادو كويدجيم توريه، مؤسّس «مؤسَّسة أفريقيا 2.0».

أولويات

وقالت نجلاء المدفع، المدير التنفيذي لمركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع): يأتي دعم مؤسسي الشركات الناشئة خارج الإمارات خلال الأزمات في مقدمة أولويات مركز «شراع»، وبشكل خاص الذين تضرروا من الحدث المأساوي لانفجار مرفأ بيروت، ويترجم تقديم هذه المنح المالية للشركات الناشئة الرئيسة في لبنان، رؤية «شراع» في توسيع مدى جهودها على المستوى الإقليمي، والمساعدة في تمكين مؤسسي الشركات الناشئة في المنطقة.

وقالت مايا رحال، المدير العام لـ«منتدى إم آي تي لريادة الأعمال في العالم العربي»: رغم الحدث المأساوي الذي ضرب بيروت وسكانها الشهر الماضي، فإن قادة المجتمع المدني وأصحاب ورواد الأعمال سيكونون قادرين على بناء مستقبل أفضل، حيث تثبت هذه الشراكة مع (شراع) فاعلية القوة المجتمعية التي شهدناها أخيراً على الأرض في بيروت وخلال عملنا على مدار الـ14 عاماً الماضية.

وقال نديم جارودي، مدير تطوير أعمال الشركات الناشئة للشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى أمازون ويب سيرفيسز: نتطلع إلى العمل مع الشركات الناشئة كجزء من مبادرة «#معاً_من_أجل_بيروت»، لمساعدتهم على الاستفادة من قوة الحوسبة السحابية لابتكار حلول تسهم في إعادة بناء المجتمع وتسريع جهود تعافيه.

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