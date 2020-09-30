الجائحة تنعش مشروعات الأطعمة في دبي

المصدر: دبي - سيد صالح

رغم التداعيات الاقتصادية الحادة، التي نجمت عن تفشي جائحة (كوفيد 19) في مختلف أنحاء العالم، إلا أن لكل عملة وجهين دوماً.

وقد ظهر وجه إيجابي للجائحة في دبي، تمثل في انتعاش الأعمال والمشروعات التجارية المتعلقة بالأطعمة في الإمارة، خصوصاً إبان فترة تقييد الحركة، بسبب الخوف من الإصابة بعدوى (كوفيد 19).

وبحسب ما نشرته شبكة «سي إن إن»، ما زالت الجائحة تُلهم أفكاراً تجارية جديدة لرواد أعمال جدد في دبي يريدون الانضمام للمنافسة في سوق الخدمات المتعلقة بالطعام تحديداً، وذلك في ظل الازدهار اللافت، الذي تشهده هذه السوق في الإمارة حالياً.

ويشمل هذا الازدهار كل ما له علاقة بالطعام، سواء الطهي أو توصيل الوجبات إلى المنازل، وكان أحدث التجارب اللافتة في هذا الشأن هي الفكرة التي ابتكرتها سيدة الأعمال الإماراتية، ألفت القرشي، وابنتها حور، وهي تقديم كعكة مكسيكية تقليدية تُدعى «تريس ليتشي» بطريقة جديدة، لتصبح داخل جرات زجاجية صغيرة.

وقالت القرشي: «أثناء فترة حظر التجول التي أعقبت تفشي (كوفيد 19) واضطراري إلى البقاء في بيتي لفترات أطول، أعددت أنواعاً كثيرة من الحلويات. وفي هذه الظروف، تولدت لديّ فكرة صنع كعكة «تريس ليتشي» في جرة زجاجية صغيرة وسهلة الاستعمال، إذ إن معظم الناس يشعرون بالوحدة ومُنعوا من التواصل الاجتماعي عامة».

ولفتت الشبكة إلى شركة «ماما ريتا»، والتي أسستها عارضة الأزياء اللبنانية المقيمة في دبي جيسيكا قهواتي، بالمشاركة مع والدتها ريتا، والتي ألهمتها اسم الشركة. وتعتمد فكرة الشركة على تقديم طعام مستوحى من المطبخ اللبناني الأصيل، يجمع بين روعة المذاق اللبناني وأيضاً المكونات الصحية التي لا تسبب أضراراً للجسم.

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