«مبادلة» في محادثات لاستثمار مليار دولار في «ريلاينس للتجزئة»

المصدر: دبي - رويترز

كشف مصدران لرويترز أن صندوق «مبادلة للاستثمار» يجري محادثات بلغت مراحل متقدمة لاستثمار ما يصل إلى مليار دولار في قسم التجزئة لشركة «ريلاينس إندستريز» الهندية، مع تنامي اهتمام المستثمرين بالشركة.

وتباشر ريلاينس للتجزئة جولة لجمع التمويل، وقد دبرت حوالي 1.8 مليار دولار في الأسابيع القليلة الماضية من كيه.كيه.آر أند كو وسيلفر ليك بارتنرز.

وخاطبت ريلانيس، التي يسيطر عليها موكيش أمباني أغنى رجل في آسيا، مستثمرين ضخوا معاً أكثر من 20 مليار دولار في وحدتها الرقمية جيو بلاتفورمز هذا العام، لشراء حصص في وحدة التجزئة، التي لها نحو 12 ألف متجر وتبيع شتى السلع والبضائع، من البقالة إلى الإلكترونيات والملابس والأحذية.

واستثمرت مبادلة حوالي 1.2 مليار دولار في جيو بلاتفورمز وأجرى مسؤولوها التنفيذيون محادثات مكثفة خلال الأسابيع الأخيرة مع ريلاينس للاستثمار في مشروع التجزئة، حسبما قالته عدة مصادر مطلعة على سير المحادثات.

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