غرفة الشارقة: خطة عمل موحدة لمراكز التسوق لتطوير العروض الترويجية

المصدر: الشارقة - البيان

أكدت غرفة تجارة وصناعة الشارقة أهمية وضع خطة عمل موحدة لمراكز التسوق على مستوى إمارة الشارقة، للعمل على تطوير مهرجانات التسوق والعروض الموسمية التي تعتزم تنظيمها خلال الفترة المقبلة، لمواصلة الارتقاء بمكانة الإمارة في قطاع تنظيم المهرجانات والعروض الترويجية وتعزيز أثرها الإيجابي في النهوض بقطاع تجارة التجزئة في الشارقة، خصوصاً بعد تأثر القطاع بتداعيات انتشار فيروس (كوفيد19).

جاء ذلك خلال اجتماع تنسيقي عقدته الغرفة مع مجموعة عمل قطاع مراكز التسوق، برئاسة إبراهيم الجروان مدير إدارة العلاقات الاقتصادية والتسويق في الغرفة، وحضره من الغرفة جمال بوزنجال مدير إدارة الإعلام، وأمجد عوض الكريم رئيس قسم مجموعات العمل، وهنا السويدي رئيس قسم المهرجانات والعروض، إلى جانب حضور مديرين وممثلين عن مراكز التسوق في إمارة الشارقة.

واستعرض الاجتماع النجاح الذي حققته حملة «عروض الشارقة للتسوق» التي أطلقتها الغرفة استثنائياً هذا العام، وحققت كافة مستهدفاتها المتمثلة بدعم قطاع التجزئة من خلال تعزيز حركة المبيعات التي تجاوزت 600 مليون درهم وإسعاد سكان الشارقة وزوارها، كما ناقش الاجتماع الحملات الترويجية التي سيتم تنظيمها خلال الفترة القادمة، فضلاً عن إبداء الآراء حول كيفية توفير الإمكانات والتسهيلات التي تحفز من نجاح العروض والحملات الترويجية في الإمارة، إلى جانب التأكيد على التزام المراكز بالتدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية للمحافظة على الصحة العامة من خلال تطبيق قواعد التباعد الجسدي وإلزام المتسوقين بضرورة ارتداء كمامات الوجه.

وأوضح الجروان، أن الاجتماع بحث مستقبل مهرجانات التسوق والعروض الترويجية التي تنظمها الغرفة، وناقش مرئيات شأنها أن تقدم إضافة قيمة لمكانة الشارقة في مجال تنظيم المهرجانات والعروض وتنعكس بشكل إيجابي على النهوض بقطاع تجارة التجزئة بالإمارة، كما ناقش الاجتماع وضع آليات جديدة لتحفيز الجهات الحكومية المعنية على المشاركة بهذا النوع من الأحداث الترويجية، لما لذلك من أثر إيجابي في إثراء الفعاليات المختلفة التي تقام خلال فترة المهرجانات والعروض.

وأكد جمال بوزنجال حرص الغرفة على التعاون الفاعل مع قطاع مراكز التسوق والعمل، عبر تفعيل الجانب الترويجي وتقديم مزيد من الفعاليات خلال مواسم التسوق في المراكز التجارية والأسواق المركزية، إلى جانب تنويع الجوائز المقدمة للمتسوقين الفائزين بالسحوبات اليومية والأسبوعية والختامية خلال المهرجانات والعروض، فضلاً عن الاستفادة من وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي لتحقيق الانتشار الأكبر لتلك الفعاليات.

وأكد مديرو المراكز أهمية التنسيق والتعاون المشترك بين كافة مراكز التسوق والمحال التجارية في الإمارة والعمل معاً لإنجاح كافة الفعاليات التسويقية، إلى جانب إيجاد برامج وأنشطة متنوعة وجديدة تعمل على زيادة أعداد مرتادي المراكز من الجمهور والمتسوقين وتلبي احتياجاتهم.

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