«الأنصاري» توفر الاستلام الفوري للحوالات ببطاقات «الأهلي المصري» المدفوعة مقدماً

المصدر: دبي- البيان

أعلنت «الأنصاري للصرافة»، الشركة المتخصصة في توفير خدمات التحويلات المالية، وصرف العملات الأجنبية في الإمارات، عن إتاحة خدمة تحويل الأموال بشكل فوري لبطاقات الدفع الإلكتروني المدفوعة مُسبقاً من «البنك الأهلي المصري»، وتهدف الخطوة إلى تعزيز رضا العملاء، وتسهيل استلام الأموال من أجهزة الصراف الآلي على مدار الساعة.

وقال راشد علي الأنصاري، الرئيس التنفيذي لشركة «الأنصاري للصرافة»: «تمثل الخدمة الجديدة إضافة مهمة لمحفظتنا من الحلول المبتكرة، التي تضمن إتمام المعاملات المالية بسرعة وكفاءة عالية، حيث يستطيع عملاؤنا في مصر الآن استلام الحوالات المالية بشكل فوري عبر البطاقات المدفوعة مُسبقاً من «البنك الأهلي المصري»، وسحب المبلغ من أجهزة الصراف الآلي أو استخدامها مباشرة في عمليات الشراء والدفع وسداد الفواتير بكل يسر وسهولة».

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