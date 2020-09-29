40000 عملية استخدام للمنصات الرقمية التعليمية لـ«الإمارات العالمية للألمنيوم» منذ فبراير

المصدر: أبوظبي - البيان

نجحت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، في تحويل مركزها التدريبي وجميع برامجها التعليمية والتطويرية للموظفين إلى منصات تعليمية رقمية للاستمرار في تنمية المواهب خلال فترة الجائحة، حيث سجّلت الشركة منذ فبراير هذا العام أكثر من 40,000 عملية استخدام للمنصات الرقمية التعليمية التي تم تطويرها خصيصاً لدعم التعليم عن بُعد.

في بداية الجائحة، حولَت الشركة ورش العمل والجلسات التعليمية بشكل كامل إلى منصات رقمية وذلك في غضون خمسة أسابيع فقط، وأطلقت منصة تعليمية افتراضية جديدة تسمى «تعلُّمي» My Learning، كما قامت الشركة بتدريب معلميها وخبرائها ومدربيها على تقديم هذه البرامج التعليمية عبر هذه المنصات الإلكترونية.

ويوفر برنامج «تعلُّمي My Learning» إمكانية الوصول إلى كافة البرامج والدورات التعليمية لدى الشركة والتي تغطي المهارات الأساسية المتعلقة بالسلامة والامتثال ومهارات الإدارة والقيادة والتدريبات الفنية وغيرها من مجالات التطوير المهني، كما طوّرت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم محتوى تدريبياً جديداً لتزويد موظفيها بالمهارات الأساسية المطلوبة خلال فترة الجائحة كالتدابير الوقائية من فيروس «كوفيد19» ومهارات القيادة الافتراضية، والمساءلة الافتراضية، وتنمية المرونة العاطفية، وتعزيز السلوك الإيجابي.

وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «يُعد تدريب موظفينا وتطوير مهاراتهم وتنميتها مسألة أساسية لمستقبلنا وريادة أعمالنا. وكان من الضروري أن نواصل برامجنا التعليمية خلال فترة الجائحة كما واصلنا العمل في مختلف مجالات أعمالنا، حيث فرضت الجائحة علينا التكيف بسرعة مع الواقع الجديد. ويسعدني اليوم أن أرى النجاح المبهر الذي حققه فريق التدريب والتطوير».

كما نجحت الإمارات العالمية للألمنيوم في إنجاز التحول الرقمي لإطار التدريب الكامل لبرنامج «التدريب الوطني» والذي يشمل التدريبات النظرية والعملية للمهام التشغيلية والفنية لدى الشركة. ويشارك حالياً في هذا البرنامج 64 شاباً إماراتياً في تجربة تدريبية هادفة ومثمرة عبر فصول تعليمية افتراضية بدوام كامل. يذكر أن الشركة أطلقت برنامج التدريب الوطني منذ عام 1982 والتي تستهدف فئة الشباب المواطنين الذين لم يكملوا تعليمهم المدرسي أو الجامعي.

ويتاح لموظفي شركة الإمارات العالمية للألمنيوم إمكانية الوصول الرقمي إلى أكثر من 2500 دورة تدريبية معتمدة من أفضل 190 جامعة دولية من خلال منصة edX، كما توفر الشركة إمكانية الوصول للموظفين إلى منصة «لينكد إن التعليمية» التي تقدم محتوى حول أكثر من 16,000 موضوع متعلق بالأعمال من خبراء وقادة عالميين إلى جانب الكثير من الموارد والأدوات التعليمية الافتراضية.

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