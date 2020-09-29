مجلس سيدات أعمال دبي و"فيزا" ينظمان "درس في القيادة" لرائدات الأعمال

المصدر: دبي- البيان

انضم مجلس سيدات أعمال دبي إلى قائمة المتحدثين في فعالية What’s Next Fest 2020 التي نظمها "تجمع النساء المؤسِسات" بالشراكة مع مبادرة She's Next من فيزا. وجمعت الفعالية الافتراضية التي استمرت لمدة ثلاثة أيام نخبة من السيدات من مختلف أنحاء العالم بهدف تزويد رائدات الأعمال بالخبرات الأساسية لمساعدتهن في تطوير أعمالهن والارتقاء بها نحو آفاق جديدة من النجاح.

وتحت عنوان "درسٌ في القيادة"، طرحت المتحدثات في الجلسة آراءهن حول أساليب القيادة الناجحة خلال فترات الغموض الاقتصادي وآليات اتخاذ القرارات لحماية الأعمال وإنشاء خارطة طريق جديدة للنجاح في عام 2020 وما بعده، وغير ذلك من المواضيع.

وقالت نادين حلبي، مدير تطوير الأعمال في مجلس سيدات أعمال دبي: يسعدنا أن نحظى بفرصة المشاركة في فعالية What’s Next Fest وأن نكون جزءاً من مبادرة فيزا العالمية المتواصلة التي تتناغم مع مهمتنا المتمثلة في دعم ريادة الأعمال النسائية ومساعدة أعضاء المجلس على الاستفادة من قوة علامة فيزا وشبكتها العالمية. فالجهود التعاونية على غرار هذه المبادرة تلعب دوراً محورياً في تمهيد الطريق أمام الشركات التي تقودها النساء؛ وتساعدهن على اكتساب الأدوات والموارد المفيدة لأعمالهن، إضافة إلى الأفكار وطريقة التفكير المناسبة لعالمنا الجديد.

وشملت الفعالية جلسات حوار لرائدات أعمال بارزات ونقاشات وحوارات ملهمة وجلسات أسئلة وأجوبة تفاعلية لتوفير الإلهام والإرشادات طويلة الأمد التي تتعدى حدود الحدث الواحد أو الدولة.. كما وفّرت الجلسات رؤى توعوية وتوجيهات متخصصة ونصائح سريعة تستفيد منها المشاركات لخوض واحد من أصعب الأعوام في تاريخ ريادة الأعمال.

وقال مارشيلو باريكوردي، مدير عام فيزا لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "يسعدنا أن نتمكن من تعزيز التأثير الإيجابي لبرنامجنا العالمي She’s Next هنا في الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالتعاون مع الشركاء الذين يقاسموننا طريقة تفكيرنا الطموحة مثل مجلس سيدات أعمال دبي. وسنواصل في فيزا التزامنا الراسخ بدعم رائدات الأعمال لتمكينهن من التغلب على المعوقات والانتقال بأعمالهن نحو آفاق جديدة. وتأتي المواضيع التي ناقشتها الفعالية مثل المنهجيات البديلة والإبداعية في الحصول على التمويل، ورؤى وأساليب التسويق المبتكرة، وتعزيز التجارب الرقمية واعتماد نماذج جديدة للمدفوعات، بمثابة دلالة واضحة على بحثنا المتواصل عن سبل تتيح لنا دعم رائدات الأعمال في تحقيق رؤاهن الريادية الطموحة".

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