مبيعات حملة "اكتشف المفاجأة" من عروض أبوظبي تتجاوز ملياري درهم

المصدر: البيان الإلكتروني

حققت حملة اكتشف المفاجأة من عروض أبوظبي التي أقيمت في الفترة من 2 يوليو -31 أغسطس 2020 مبيعات قياسية وصلت قيمتها ضمن المتاجر المشاركة في الحملة البالغ عددها أكثر من 3500 متجر إلى 2 مليار درهم، بحسب البيانات الصادرة عن الجهة المنظمة دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي.

ويأتي نجاح هذه الحملة من عروض أبوظبي لموسم الصيف، والتي شهدت معدلات إنفاق أسبوعية وصلت إلى 250 مليون درهم إماراتي على بطاقات "فيزا" المؤهلة فقط، عقب تحقيق نمو كبير بلغ 31% على صعيد الإنفاق، و23% على صعيد إجمالي المعاملات مقارنة بمعدلات العام الماضي. وبالرغم من جائحة "كوفيد- 19".

وتمثل هذه النتائج قوة محركة لسوق التجزئة الإقليمي، كما تسلط الضوء على تجربة التسوق الآمنة وعروض مراكز التسوق والمطاعم لسكان الإمارة وزوارها على حد سواء.

وشهد هذا التعاون مشاركة 21 مركز تسوق وأكثر من 3500 من تجار التجزئة، بإشراف دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، حيث جمع عروض أبوظبي، منصة التجزئة المتخصصة التابعة للدائرة، ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، و"فيزا"، العالمية العاملة في مجال المدفوعات الرقمية؛ وأربعة مصارف، هي بنك أبوظبي التجاري ومصرف أبوظبي الإسلامي ومصرف الهلال وبنك أبوظبي الأول، إضافة إلى الاتحاد للطيران.

وحول هذا النجاح، أشاد علي حسن الشيبة، المدير التنفيذي لقطاع السياحة والتسويق في دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي بالأثر الكبير الذي تركته الحملة الطموحة من حيث الارتقاء بمستويات الإنفاق على أنشطة التسوق في خطوة ساهمت في تنشيط قطاع التجزئة في الإمارة ودعم مراكز التسوق فيها بينما تستعد لإعادة فتح أبوابها لاستقبال الزوار، تماشيا مع حملة "اكتشف أبوظبي".

وأضاف: "أثبت قطاع التجزئة تنوعه ومرونته العالية خلال الحملة، كما قطعت أبوظبي شوطاً كبيراً في تعزيز مكانتها على صعيد الإمكانات الترويجية، بصفتها وجهة إقليمية رائدة للتسوق. ومن ناحيتها، أسهمت الشراكات الاستراتيجية في تقديم تجربة تجزئة صيفية مؤثرة على الصعيد الاقتصادي بالنسبة لتجار التجزئة والمستهلكين على حد سواء، لا سيما وأنّ الترويج لقطاع المأكولات ساهم في تعزيز السياحة المحلية وتحفيز أنشطة الإنفاق".

وتشمل قائمة مراكز التسوق التي شاركت في حملة اكتشف المفاجأة من عروض أبوظبي كُلّاً من: أبوظبي مول، والعين مول، والفوعة مول، والجيمي مول، والراحة مول، والوحدة مول، وبراري أوتليت مول، وبوابة الشرق مول، وبوادي مول، وماي سيتي سنتر مصدر، ودلما مول، وديرفيلدز مول، والغاليريا جزيرة المارية، وهيلي مول، والخالدية مول، ومارينا مول، ومزيد مول، ومشرف مول، والرويس مول، والمول في المركز التجاري العالمي، وياس مول.

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