"مدينة الشارقة المستدامة" تطلق خطط دفع مرنة وتنافسية للاستثمار العقاري

المصدر: وام

أطلقت "مدينة الشارقة المستدامة" إحدى مشاريع هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق" خطط دفع مرنة وتنافسية لتحفيز السكان على تملّك وحدات سكنية في أول مجتمع سكني مستدام بالكامل في إمارة الشارقة يعزز مفهوم الإستدامة الإجتماعية التي من شأنها خلق برامج تواصل مجتمعي يتشارك بها جميع سكانه لتأمين نمط حياة آمنة وصحية وثقافية يتطلّع من خلالها كل فرد إلى مستقبلٍ أفضل له ولعائلته.

وتتمثّل خطط الدفع بتسديد دفعة أولى تبلغ نسبتها 10 بالمائة من قيمة الوحدة العقارية بالإضافة إلى دفعات شهرية إلى جانب الإعفاء من رسوم الخدمات لأول خمس سنوات لتملك منزل ذكي وعصري تتوفر فيه أجهزة صديقة للبيئة وموفرة للطاقة مجاناً ضمن مجتمع تتوفر فيه كل أسس الإستدامة العصرية.

وأوضح يوسف أحمد المطوع المدير التنفيذي لمدينة الشارقة المستدامة أن العروض المتاحة تمكن المستثمرين من التملك في بيئة عقارية متنامية وتنافسية وتوفر لهم عائداً استثمارياً مجدياً على المدى الطويل مقابل تسديد قيمة الوحدات السكنية في إطار خطط سداد منافسة تمتد لما بعد الإستلام.

وأضاف أن إمارة الشارقة وفرت بيئة حاضنة لدعم مشاريع حيوية تنسجم مع متطلبات العصر ومدن المستقبل وتوفر أساسيات جودة الحياة والرفاهية لقاطنيها فمشروع "مدينة الشارقة المستدامة" يؤمن مجمّعاً مغلقاً يعطي الأمان والطمأنينة للأهالي من خلال توفير ساحات لعب للأطفال و ممرات خالية من السيارات و مدرسة تعليمية ذات مستوى عالٍ و مراكز متخصصة للطب البديل ومرافق رياضية متعددة يمكن الوصول إليها عبر مسارات المشي المرتبطة بكافة المنازل هذه الخصائص توفّر جميع وسائل الراحة ومتطلبات الحياة العصرية للعائلة.

و من المقرر تسليم المرحلة الأولى من المشروع خلال العام 2021 وتشمل 280 فيلا تاون هاوس ومؤسسة تعليمية ومركز الاستدامة ومرافق رياضية للرجال والنساء بالإضافة إلى مجمع تجاري وعيادات طبية ومزرعة خالية من المواد الكيماوية.

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