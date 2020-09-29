"العربية للطيران أبوظبي" توسع عملياتها إلى بنغلادش

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت "العربية للطيران أبوظبي"، أول شركة طيران اقتصادي منخفض التكلفة مقرها أبوظبي، عن إضافة وجهة جديدة الى عملياتها التشغيلية بتسيير رحلات مباشرة بين أبوظبي ومدينة شاتوغرام في بنغلادش بدءاً من 25 أكتوبر 2020.

وتقدم العربية للطيران أبوظبي هذه الخدمة الجديدة بمعدل رحلتين أسبوعياً مما يوفر للعملاء خياراً جديداً وملائماً يتميز بمبدأ القيمة مقابل المال للسفر بين البلدين.

وتنضم شاتوغرام إلى شبكة وجهات العربية للطيران أبوظبي المتنامية في بنغلادش والتي تشمل حالياً رحلة مباشرة تربط أبوظبي بدكا. وتمثل شاتوغرام الوجهة السابعة للعربية للطيران أبوظبي منذ إطلاق رحلات الشركة من مطار أبوظبي الدولي في 14 يوليو 2020.

ويمكن للعملاء الآن حجز رحلاتهم المباشرة بين أبوظبي وشاتوغرام عبر الموقع الإلكتروني للناقلة أو بالتواصل مع مركز خدمة العملاء أو عبر وكلاء السفر.

وتمثل "العربية للطيران أبوظبي"، ثمرة اتفاقية بين "الاتحاد للطيران" و"العربية للطيران"، لتأسيس أول شركة طيران منخفض التكلفة في العاصمة أبوظبي بما يتماشى مع نموذج أعمال "العربية للطيران" لخدمات السفر منخفض التكلفة، وتأتي استكمالاً للخدمات التي تقدمها "الاتحاد للطيران" من أبوظبي، لتلبية الطلب المتنامي في المنطقة على السفر الجوي منخفض التكلفة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز