79.6 مليار درهم تحويلات العمالة الأجنبية في الإمارات خلال 6 أشهر

المصدر: وام

بلغت قيمة التحويلات الخارجية للعمالة الأجنبية في دولة الإمارات 79.6 مليار درهم خلال النصف الأول من العام 2020 وذلك بحسب ما تظهره الاحصائيات المجمعة الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي.

وتشكل قيمة التحويلات المسجلة خلال الفترة من يناير وحتى نهاية شهر يونيو من العام الجاري نحو 48.2% من اجمالي قيمة التحويلات المنفذة طيلة العام 2019 البالغة 165 مليار درهم.

وتُصنف العديد من المؤسسات الدولية المتخصصة دولة الإمارات ضمن المراكز الخمسة الأولى عالمياً في مجموعة من مؤشرات التنافسية ذات الصلة بجاذبية ببيئة العمل وسهولة التوظيف.

وتفصيلا فقد توزعت قيمة التحويلات المالية للعمالة الأجنبية الى خارج الدولة بواقع 41.4 مليار درهم خلال الربع الأول من العام 2020 ونحو 38.2 مليار درهم في الربع الثاني من العام ذاته.

وبحسب احصائيات المصرف المركزي فقد شملت قائمة أكبر خمسة بلدان متلقية للتحويلات الشخصية الموجهة للخارج خلال النصف الأول من العام الجاري كلا من الهند والفلبين ومصر وباكستان وبنغلاديش والولايات المتحدة.

وتستحوذ التحويلات المالية من خلال مكاتب الصرافة العاملة في الدولة على نحو 76% من اجمالي عمليات التحويل المنفذة خلال النصف الأول من العام الجاري فيما يتم تحويل بقية النسبة من خلال البنوك.

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