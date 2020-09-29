تعيين راشد القبيسي رئيساً تنفيذياً لشركة "رافد"

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت "القابضة" (ADQ)، إحدى أكبر الشركات القابضة على مستوى المنطقة، والتي تمتلك محفظة واسعة من الشركات الكبرى العاملة في قطاعات رئيسية ضمن اقتصاد إمارة أبوظبي المتنوع، اليوم الثلاثاء عن تعيين راشد سيف القبيسي رئيساً تنفيذياً لشركة "رافد"، الشركة الجديدة لمشتريات الرعاية الصحية التي أطلقتها مؤخرا.

ويتولى راشد بحكم منصبه مهمة تطوير عمليات "رافد" لتقليص تكاليف التشغيل لمقدمي الرعاية الصحية، وتطبيق آليات شراء وتسليم فعّالة عن طريق إبرام عقود تنافسية مع كبار الموردين.

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