"الإمارات للشحن الجوي" تبدأ رحلاتها إلى غوادالاخارا في المكسيك

المصدر: البيان الإلكتروني

تبدأ الإمارات للشحن الجوي تسيير رحلات شحن منتظمة مرتين أسبوعياً إلى غوادالاخارا اعتباراً من الأسبوع الأول من أكتوبر المقبل.

وسوف تبدأ الناقلة خدمة مركز التكنولوجيا في المكسيك بطائرات البوينج 777F، التي توفر طاقة شحن تصل إلى 100 طن لكل رحلة.

وسوف تكون غوادالاخارا وجهة الإمارات للشحن الجوي الثانية في المكسيك والوجهة الخامسة عشرة في الأميركتين.

وتساهم الإمارات للشحن الجوي في تسهيل التجارة بين المكسيك وبقية العالم منذ أبريل 2014 عندما أطلقت خدمة شحن منتظمة لأول مرة إلى مكسيكو سيتي. ونقلت منذ ذلك الحين أكثر من 25 ألف طن من المنتجات، بما في ذلك صادرات الأفوكادو والتوت وغيرها من المنتجات الطازجة من المكسيك إلى مختلف الأسواق في أوروبا والشرق الأوسط.

وسوف توفر خدمة الإمارات للشحن الجوي الجديدة إلى غوادالاخارا مزيداً من طاقة الشحن وفرصاً جديدة للشركات في المنطقة للتواصل مع العملاء عبر شبكة الناقلة المتنامية التي تغطي أكثر من 125 وجهة.

والتزاماً منها نحو المكسيك، واصلت الناقلة خلال جائحة "كوفيد-19" تشغيل رحلات الشحن المنتظمة كل أسبوع إلى مكسيكو سيتي، وسهّلت بذلك وصول الإمدادات الطبية الأساسية إلى البلاد مع الاستمرار في توفير قناة لصادرات المنتجات المكسيكية إلى الأسواق الدولية.

وسوف تعمل خدمة الإمارات للشحن الجوي الجديدة يومي الاثنين والجمعة، حيث ستصل الرحلة "ئي كيه 9936" إلى غوادالاخارا من مكسيكو سيتي في الساعة 7:20 صباحاً وتغادر في الساعة 9:20 صباحاً بالتوقيت المحلي.

وتشمل السلع التي يُتوقع نقلها على رحلات غوادالاخارا مكونات السيارات والمنتجات الطازجة والبضائع العامة الأخرى.

وتعد الإمارات للشحن الجوي رافداً حيوياً يسهّل انسياب حركة التجارة الدولية من خلال رحلات الشحن إلى وجهات عبر القارات الست. وتوفر ذراع الشحن التابعة لطيران الإمارات طاقة شحن على أسطولها من الطائرات ذات الجسم العريض، بما في ذلك 11 طائرة شحن من طراز بوينج 777F.

وتشغل الإمارات للشحن الجوي رحلات منظمة في الأميركتين إلى كل من أغواديلا وبوسطن وشيكاغو وفورت لودرديل وهيوستن ولوس أنجلوس ومكسيكو سيتي ونيويورك وأورلاندو وكيتو وسانتياغو وساو باولو وتورنتو وواشنطن العاصمة.

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