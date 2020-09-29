"صندوق خليفة" يطلق برنامج التقييم الرقمي للشركات الصغيرة والمتوسطة

المصدر: أبوظبي - البيان

أطلق صندوق خليفة لتطوير المشاريع برنامجا رقمياً متطوراً لتقييم أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة يهدف إلى إظهار مواطن القوة والضعف في تلك الشركات وسبل تطويرها بالإضافة إلى توفير صورة واضحة حول أدائها العام.

وصمم برنامج التقييم الرقمي بهدف مساعدة رواد الاعمال وأصحاب المشاريع بتقييم مشاريعهم على أربعة معايير رئيسية تشمل استدامة الأعمال والإدارة المالية والإدارة الإنتاجية والموارد البشرية.

وستوفر المنصة الرقمية الجديدة عملية تقييم ذات كفاءة ودقة عاليتين لمستشاري الأعمال في صندوق خليفة، لتمكينهم من تقييم شركات الأعضاء في الصندوق وتقديم المقترحات العملية الصحيحة لتجاوز التحديات التي قد يواجهها رائد الأعمال، مما يضمن أن مستشاري الأعمال في صندوق خليفة يمكنهم تحسين زياراتهم لمواقع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وأن يكونوا أكثر كفاءة وفائدة لرواد الأعمال.

وقالت موزة عبيد الناصري، الرئيس التنفيذي بالإنابة في صندوق خليفة لتطوير المشاريع: إن إطلاق هذا البرنامج يأتي في إطار حرص صندوق خليفة لتطوير المشاريع على تعزيز بيئة الأعمال في قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتوفير أدوات تطويرية متقدمة لهذه المشاريع تضمن توفير رؤية استشرافية لتلك المشاريع ووضع الحلول المناسبة لتطوير نقاط قوتها والتغلب على نقاط الضعف أو التحديات التي قد تواجهها.

وأكدت الناصري، على أن صندوق خليفة لتطوير المشاريع سيواصل جهوده في دعم مساعي دولة الإمارات نحو التميز والتقدم في قطاع ريادة الأعمال موضحة أن الصندوق طرح العديد من المبادرات الهادفة الى تمكين رواد الأعمال وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة مثل المنصة الرقمية التي أطلقها في شهر مايو الماضي والتي تهدف الى تعزيز مهارات وقدرات رواد الاعمال وتمكينهم من توسيع أعمالهم فضلا عن مبادرات اخرى تهدف إلى تمكين رواد الأعمال وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال.

يشار إلى أن صندوق خليفة لتطوير المشاريع يسعى للمساهمة في تعزيز وتطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات بشكل عام وإمارة أبوظبي بشكل خاص، وذلك من خلال إثراء وغرس ثقافة ريادة الأعمال في صفوف المواطنين الشباب، والإسهام في توفير بيئة أعمال ملائمة وحزمة من البرامج الشاملة والمتكاملة لدعم رواد الأعمال الإماراتيين لتلبية احتياجاتهم ومتطلباتهم كافة، لتأسيس وتنمية مشاريعهم.

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