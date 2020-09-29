القرية العالمية تتعاون مع إقامة دبي في إطار استعداداتها لإطلاق الموسم 25

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت القرية العالمية، أحد أكبر المنتزهات الثقافية والترفيهية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والتسوق والترفيه في المنطقة، عن تعاونها مع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب- دبي، لبحث سبل تسهيل إجراءات الحصول على تأشيرات الدخول والإقامات للعارضين والمنظمين، وغيرها من الخدمات الأساسية لتشغيل العمليات، في إطار الاستعدادات لإطلاق الموسم 25 خلال شهر أكتوبر المقبل.

وجرى التباحث في هذا الموضوع خلال اجتماع خاص عقد مؤخراً بين المسؤولين لدى الجهتين، حيث تم الاتفاق على أن تقوم الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي بتعيين موظفين في مركز إسعاد الشركاء التابع للقرية العالمية لإنجاز معاملات استصدار التأشيرات، بهدف توفير تجارب سلسة للشركاء.

وسيؤدي هذا التعاون إلى توسيع منظومة شراكات القرية العالمية وتعزيز القطاع السياحي والاقتصادي في دبي، لا سيما وأن القرية العالمية باتت تدرج على رأس لائحة الوجهات المفترض زيارتها للمقيمين والسياح على حد سواء.

وتأتي هذه المبادرة في إطار تعاون طويل الأمد بين القرية العالمية والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، التي تقوم باصدار تأشيرات خاصة للمستثمرين والتجار والعارضين في القرية العالمية، باتباع إجراءات سهلة وبسيطة. ويعتبر هذا التعاون بمثابة عامل مساهم في جذب التجار الأجانب للاستثمار في مختلف الفرص التجارية التي تقدمها القرية العالمية، والمساهمة بالتالي في تعزيز الثقة باقتصاد إمارة دبي والإمارات بشكل عام بعد الظروف التي شهدها العالم خلال الأشهر القلية الماضية.

وقال علي السويدي، الرئيس التنفيذي للعمليات في القرية العالمية: "تلتزم القرية العالمية بالتعاون مع شركائها ودعمهم واستقبالهم في دبي على النحو الذي يليق بالضيافة الإماراتية، الأمر الذي ألهمنا للعمل على جمع الثقافات المختلفة ومد جسور التعاون فيما بينها، وتسليط الضوء على تميز الإمارات بتنوعها الثقافي، وتوفير الفرص للمستثمرين من مختلف دول العالم لدخول السوق الإماراتي وإكتشاف الفرص والإمكانات التي توفرها لهم على كافة الصعد والمجالات".

وأضاف السويدي: "يسعدنا التعاون المشترك مع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، عبر مركزنا لإسعاد الشركاء، لتسهيل إجراءات حصول شركائنا وفرق عملهم على التأشيرات والمشاركة في الموسم 25 الذي نحتفل فيه باليوبيل الفضي. ويسعدنا مع عودة الحياة لطبيعتها في دبي والعالم، وانطلاق الأعمال من جديد، المساهمة في دفع الجهود الهادفة لتعزيز مكانة دبي وقدرتها على جذب الملايين من السياح حول العالم. وتؤكد هذه المبادرة على أهمية الدعم والتعاون من قبل الجهات الحكومية المختلفة، في نجاح مواسمنا المختلفة وتنظيم فعاليات عالمية تجمع شعوب الأرض وتعزز التواصل بين مجتمعاتها".

ومن جانبه المقدم جاسم أهلي نائب مساعد المدير العام لمراكز سعادة المتعاملين ورئيس فريق القرية العالمية في الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي: "تحرص إقامة دبي، على دعم الوجهات السياحية الرائدة في الإمارة لتعزيز هذا القطاع الحيوي، وتوفير التسهيلات لها فيما يتعلق بشؤون التأشيرات والإقامة للمساهمة في نجاح عمل المستثمرين ووصولهم إلى الدولة ومباشرة أعمالهم عبر تذليل العقبات وتسريع الإجراءات وتقديم أعلى مستويات الخدمة لهم. ويسعدنا التعاون في هذا المجال مع القرية العالمية، في مساحة تجمع العالم على أرض الإمارات".

وأضاف أهلي: "نتطلع إلى تقديم خدماتنا لدعم جهود القرية العالمية لتنظيم موسمها الـ 25، حيث تربطنا معها علاقات مميزة ومتينة وشراكة طويلة الأمد، ونحن ملتزمون بتعزيز هذه الشراكة الاستراتيجية على نحو فعال وفق نظام مؤسسي يكفل تفعيل هذه العلاقات وتطويرها بشكل مستمر بما يخدم قطاع السياحة في دبي ودولة الإمارات".

ويمكن تقديم الطلبات للحصول على التأشيرات الخاصة للمشاركين في القرية العالمية عبر مركز إسعاد الشركاء، الذي يوفر بوابة إلكترونية ذكية سهلة الاستخدام. ووفقاً للتدابير والقرارات الحكومية، يجب أن يخضع المسافرون إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، لاختبار فايروس كوفيد-19 في بلده خلال 48 ساعة من تاريخ السفر. كما سيخضع المسافرون لاختبار آخر في مطار دبي، دون الحاجة لاتباع إجراءات الحجر الصحي في حال كانت النتيجة سلبية، أما في حال كانت النتيجة إيجابية فعلى المسافر أن يبقى في الحجر الصحي لمدة 14 يوماً.

اشتهرت القرية العالمية بدورها في استقطاب ثقافات العالم إلى دبي، وتوفير المنصة المثالية لدعم مجتمع الأعمال وتمكين رواد الأعمال الطموحين من تحقيق أفكارهم. وستساهم دائرة الإقامة وشؤون الأجانب - دبي، في تسهيل عملية دخول الشركاء وفرق عملهم إلى الدولة والمساهمة في دعم بيئة الأعمال بدبي، وتعزيز الانتعاش الاقتصادي للإمارة.

يجدر الذكر أن الوجهة في طور الإستعداد حالياً إنطلاق فعاليات موسمها الخامس والعشرين في 25 أكتوبر المقبل وسط تطبيق أفضل الممارسات المحلية والعالمية للحفاظ على أكبر قدر من الراحة والسلامة لضيوفها، مما أهّلها لإستلام ختم "دبي الضمانة" والذي يتم منحه بالتعاون بين دائرة السياحة والتسويق التجاري واقتصادية دبي وبلدية دبي، تتويجاً للجهود التي يبذلها قطاع الترفيه والتجزئة للحفاظ على سلامة مرتاديهم من الضيوف.

كما رسخت القرية العالمية موقعها كوجهة عائلية ترفيهية وتسويقية مفضلة على مستوى الشرق الوسط، إضافة إلى أنها تحمل مفهوما مختلفا للتسوق والترفيه عبر منظومة فريدة من نوعها في تحقيق التواصل الحضاري بين الشعوب والتعرف على ثقافات العالم أجمع. يذكر أن القرية العالمية ضمت في الموسم السابق نحو 27 جناحاً تمثل أكثر من 75 ثقافة مختلفة، كما بلغت نسبة المشاركين الأجانب 45٪ من العاملين في القرية العالمية من أكثر من 90 جنسية، ويتجاوز عدد العاملين في كل موسم من مواسم القرية العالمية أكثر من 10 آلاف شخص سنوياً.

وتتميز القرية العالمية بتوفير العديد من الفرص التجارية للمستثمرين عبر الأفكار التجارية المبتكرة. وقد سجل المستثمرون في القرية العالمية عوائد استثمارية عالية جداً خلال المواسم السابقة، واستطاع العديد منهم توسيع أعمالهم وإدارة أكثر من منفذ واحد في القرية العالمية، فيما استطاع البعض الآخر الانتقال بأعمالهم إلى مستوى أوسع على صعيد الدولة أو المنطقة أو حتى العالم.

وتوفر القرية العالمية العديد من الفرص المساهمة في نجاح الأعمال عبر مختلف النشاطات مثل تنظيم الأجنحة ومحلات التجزئة والمطاعم والأكشاك والمقاهي والخدمات العامة أو استخدام المساحات الخارجية لإقامة الفعاليات والأنشطة الترفيهية.

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