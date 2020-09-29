مجموعة محمد عمر بن حيدر تدرس تطوير أعمال واستثمارات مع إسرائيل

المصدر: دبي- البيان

استقبل الدكتور محمد عمر بن حيدر رئيس مجلس إدارة مجموعة محمد عمر بن حيدر القابضة، وفداً من رجال الأعمال الإسرائيليين، لمناقشة ودراسة تطوير الأعمال والاستثمارات مع القطاعين الحكومي والخاص في إسرائيل.

ترأس الوفد مهران فروزانفر رئيس اللجنة الاستشارية في وزارة المالية بالحكومة الإسرائيلية، وضم لفيفاً من رجال الدولة ورجال الأعمال الإسرائيليين في القطاعين الحكومي والخاص، والمهتمين بتعزيز وتطوير الأعمال في قطاع الرعاية الصحية، وقطاع الضيافة والاستشارات الدولية لتطوير مشاريع استراتيجية في قطاعات واعدة. وتم عقد الاجتماع في المقر الرئيسي للمجموعة بدبي.

وأعرب الدكتور محمد عمر بن حيدر عن سعادته بما تنتظره المنطقة من فرص استثمارية مهمة، تدعم اقتصاد البلدين والمنطقة، والاستفادة من خبرات البلدين في مجالات مهمة منها تجربة إسرائيل في تطوير الرعاية الصحية والمهارات التقنية الرقمية والبرامج الطبية لعلاج الأمراض المستعصية وصناعة الدواء المتقدمة وكذلك نقل النجاحات المبهرة للإمارات في قطاعات الضيافة وتطوير المشاريع السياحية والخدمات الشاملة والأمن الغذائي والتعليم وحوار الأديان وثقافة الشعوب.

ووجه الوفد دعوة رسمية إلى الدكتور محمد عمر بن حيدر لفتح مكتب تمثيلي للمجموعة في إسرائيل، ووضع استراتيجيات وخطة عمل بين الطرفين، تعجل بإيجاد فرص مشتركة. وأكد الطرفان أن التعاون سيشمل قطاعات عدة، ومنها أيضاً الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا ورواد الأعمال وقطاع الطاقة والمياه. وتقرر تشكيل فريق عمل، لمتابعة أولويات التعاون والشراكة الاستراتيجية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز