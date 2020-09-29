7.38 ملايين أعداد المشتغلين في الإمارات بنمو %2.3

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

كشفت بيانات مسح القوى العاملة، أن أعداد المشتغلين بالدولة ارتفع إلى 7.38 ملايين مشتغل بنهاية العام الماضي، بزيادة 2.3% أو ما يعادل 163.01 ألف مشتغل، مقارنة بنحو 7.25 ملايين مشتغل في 2018.

وأظهر المسح الصادر أمس عن الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، أن أعداد المشتغلين في العام الماضي شملت 356.74 ألف مشتغل مواطن (246.94 ألفاً من الذكور و109.79 آلاف من الإناث)، بزيادة بنسبة 12.5% أو ما يعادل 39.57 ألف مشتغل، مقارنة بنحو 317.16 ألف مشتغل مواطن (217.66 ألفاً من الذكور و99.49 ألفاً من الإناث) في 2018.

بلغ عدد المشتغلين غير المواطنين نحو 7.03 ملايين (5.37 ملايين من الذكور و1.66 مليون من الإناث)، بزيادة 1.79% أو ما يعادل 123.4 ألف مشتغل مقارنة بـ 6.9 ملايين (5.65 ملايين من الذكور و1.25 مليون من الإناث) في 2018.

المواطنون

وارتفع عدد المواطنين بالقطاع الحكومي الاتحادي إلى 144.4 ألف مشتغل في 2019، من 115.6 ألف مشتغل في 2018، وزاد عددهم بالقطاع الحكومي المحلي من 133.64 ألف مشتغل إلى 134.49 ألفاً. وارتفع عدد المواطنين المشتغلين في القطاع الخاص من 25.94 ألف مشتغل إلى 28.6 ألفاً، كما زاد عدد المواطنين العاملين في القطاع المشترك (حكومي وخاص) من 38.64 ألف مشتغل إلى 42.32 ألفاً.

وزاد عدد المشتغلين غير المواطنين العاملين في القطاع الحكومي الاتحادي من 80.1 ألف مشتغل إلى 135.58 ألف مشتغل، وفى الحكومي المحلي من 280.29 ألف مشتغل إلى 342.78 ألفاً، وفي القطاع الخاص من 5.18 ملايين مشتغل إلى 5.198 ملايين، بينما وصل في القطاع المشترك إلى 295.75 ألف مشتغل غير مواطن.

الأجور

وتعمل نسبة 35.9% من المواطنين بأجر بين 20 -34.99 ألف درهم شهرياً، ويعمل 25.3% من المواطنين بأجر 10- 19.99 ألف درهم، و10% بأجر بين 35 - 49.99 ألف درهم، و4.5% بأجر بين 50 - 74.99 ألف درهم، و1.8% بأجر بين 5 - 9.99 آلاف درهم و1.3% بأجر بين 75 -99.99 ألف درهم، 0.9% بأجر 100 ألف درهم فأكثر.

ويعمل نحو 12.4% من المواطنين كمشرعين وكبار موظفين ومديرين و21.6% كاختصاصيين و25.5% كفنيين ومساعدي اختصاصيين و15% موظفين مكتبيين ومساندين و22.4% يعملون في مجالات البيع والخدمات. كذلك فإن 60% من المواطنين يعملون في الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي، و5.5% في التعليم.قوة العمل

وشكل الأفراد ممن في سن العمل (النشيطون) 82% من إجمالي السكان (وهم السكان بعمر 15 سنة فأكثر) وهذه النسبة تعتبر من النسب المرتفعة عالمياً، الأمر الذي يشير إلى أن معظم سكان الدولة هم في سن العمل.

المرأة

وتشارك المرأة بنسب مرتفعة في قوة العمل بنسبة بلغت 58% خلال 2019 ، وحققت الامارات تقدما ملموسا في هذا المجال مقارنة مع عام 2018 التي بلغت فيها نسبة مشاركتها 52.7%.من النساء في سن العمل، وحققت الدولة تقدماً ملموساً في هذا المجال مقارنة مع 2018.

حيث بلغت نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة 52.7%، الأمر الذي يعتبر جيداً مما يؤدي إلى تحسين ترتيب الإمارات في تقارير التنافسية، إضافة إلى زيادة فرص النساء في الحصول على العمل، إذ تشير النتائج إلى تراجع معدل البطالة بين النساء من 5.9% في 2018 إلى 5.1% في 2019، وبالمقابل ارتفع معدل تشغيل الإناث من 94.1% في 2018 إلى 94.9% في 2019 وهو تطور كبير ومهم للغاية.

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