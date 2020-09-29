سلطان بن سليم: العلاقات التجارية مع إسرائيل تجعل المنطقة أكثر أمناً

المصدر: دبي - سيد صالح

أكد سلطان بن سليم رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، أن العلاقات التجارية مع إسرائيل، ستجعل المنطقة أكثر أمناً.

وقال في تصريح تلفزيوني لشبكة «سي إن إن»، أمس، تعليقاً على مذكرة التفاهم التي أبرمتها موانئ دبي العالمية الأسبوع الماضي، مع «بنك لئومي» الإسرائيلي، لاستكشاف فرص التعاون، وتعزيز الحركة التجارية والخدمات اللوجستية في إسرائيل، ودعم تدفق التجارة بين إسرائيل والمنطقة عموماً «نعتقد أن المعاهدة ستعزز الموقف العربي. وفي غضون ذلك، فإننا في الإمارات، نسعى إلى فرصة قد تسنح عن الأمر، من شأنها أن تساعد كلاً من الطرفين».

لا إهدار للوقت

ونفى سلطان بن سليم تماماً، أن تكون مذكرات التفاهم التي جرى إبرامها بين كيانات اقتصادية إماراتية وإسرائيلية، مجرد اتفاقيات للعرض فقط، من دون مضمون حقيقي.

وقال: «ليس الأمر كذلك على الإطلاق. ويعرف الجميع أننا في الإمارات، لا نهدر وقتنا بمذكرات التفاهم، فهي مجرد وثائق تحدد سرعة ما سيجري بعد ذلك، لكننا نعرف ما سنفعله، ونعرف الأعمال التجارية، وكيفية الحصول عليها. يتعلق الأمر باعتماد التقنية، الخدمات اللوجستية، الاتصالات، وقدرة الجانبين على التجارة وممارسة الأعمال. نحتاج شيئاً منهم في التقنية، ويحتاجون منا سوقنا وموقعنا، كما يحتاجون أيضاً إلى تَعَلُم كيفية ممارستنا للأعمال التجارية في الإمارات، ذلك أن طريقتنا مختلفة تماماً في هذا الشأن، فقد كانوا معزولين لفترة طويلة».

جبل علي

وعن اهتمام الجانب الإسرائيلي بميناء جبل علي، والاستفادة منه عند إبرام مذكرة التفاهم، قال بن سليم: «يُعَدُ جبل علي مجتمعاً نشطاً للغاية للأعمال التجارية، ويصل إلى أسواق كالهند، باكستان، بنغلاديش، سريلانكا، وما حولها. ويتجاوز العدد الإجمالي للسكان في هذه الأسواق، ملياري نسمة. لذا، ترغب إسرائيل بالوصول إلى هذه الأسواق. الأمر الجيد، هو أن الوصول إليها سهل».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز