29.65 مليار درهم سيولة تم ضخها في حساب التوفير خلال 7 أشهر

المصدر: (أبوظبي - وام)

شهد السلوك الادخاري للأفراد في الإمارات دفعة كبيرة، وفقاً لمؤشرات مصرف الإمارات المركزي، والتي أظهرت زيادة بمقدار 29.65 مليار درهم في حساب التوفير لدى القطاع البنكي في الدولة، خلال الأشهر السبعة الأولى من العام.

ورغم الزيادة الملحوظة في السلوك الادخاري للأفراد منذ بداية 2020، إلا أن النسبة الأكبر من النمو جاءت خلال الربع الثاني من العام، حيث ارتفع إجمالي الرصيد التراكمي لحساب التوفير لدى البنوك إلى مستوى 201.85 مليار درهم.

وارتفع الرصيد الإجمالي لحساب التوفير خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام إلى 183.44 مليار درهم تقريباً مقارنة مع 172.2 مليار درهم في ديسمبر 2019، وفقاً للأرقام الصادرة عن المركزي.

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