سعيد الشرقي: الإمارات تسير بخطى واثقة

المصدر: (الفجيرة - وام)

أكد الشيخ سعيد بن سرور الشرقي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، أن حصول الإمارات على المرتبة الأولى عالمياً في 121 مؤشراً، والأولى في 479 مؤشراً عربياً من بين أهم تقارير التنافسية العالمية، يؤكد أنها تسير بخطى واثقة ومدروسة نحو تحقيق هدفها لتكون الأولى على مستوى العالم في المؤشرات كافة بدعم وتوجيهات القيادة الرشيدة للارتقاء بأداء القطاعات الإنتاجية الاقتصادية والاجتماعية والصحية والخدمية والتعليمية.

وأضاف الشيخ سعيد الشرقي، إن تحقيق الإمارات مراتب متقدمة على مؤشرات التنافسية العالمية يؤكد أنها تمضي باقتدار على النهج الذي رسمه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، للعمل والمثابرة دون كلل لتحسين وتطوير الأداء في جميع المؤشرات التنافسية العالمية.

من جانبه قال سلطان الهنداسي، مدير عام الغرفة، إن الإمارات تتمتع بقدرات تنافسية تؤهلها لتكون في مرتبة متقدمة والانضمام لقائمة أفضل 10 اقتصادات في العالم بحلول عام 2021.

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