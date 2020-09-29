مجلس تنسيق السياسات المالية يبحث المتغيرات في ظل «كوفيد 19»

المصدر: دبي- البيان

عقدت وزارة المالية، عبر تقنيات الاتصال المرئي، ثالث اجتماعات مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية للعام الحالي، برئاسة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، رئيس مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية، وبحضور سعيد راشد اليتيم وكيل وزارة المالية المساعد لقطاع الموارد والميزانية ونائب رئيس المجلس.

وخلال الاجتماع؛ أشاد يونس الخوري بأهمية الدور، الذي تقوم به اجتماعات المجلس في دراسة البيانات المالية، ومناقشة أبرز القضايا والمتغيرات في السياسات المالية والنقدية خصوصاً في ظل الظروف الاستثنائية، التي يشهدها العالم اليوم جراء انتشار جائحة وباء «كوفيد 19». وقال: «يحرص مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية على تعزيز التعاون مع كل الدوائر المالية المحلية في حكومات الإمارات لوضع حلول ومبادرات استباقية، تدعم مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة، وتعزز من مكانة دولة الإمارات على خريطة التنافسية العالمية».

حضر الاجتماع أعضاء المجلس من حكومات الإمارات، والممثلون عن الدوائر المالية في الدولة، وهم سيف الشامسي نائب محافظ مصرف الإمارات المركزي، وهشام ملك وكيل دائرة المالية بالإنابة في دائرة المالية لحكومة إمارة أبوظبي، وعارف أهلي المدير التنفيذي لقطاع الموازنة والتخطيط في دائرة المالية لحكومة دبي، ووليد الصايغ مدير عام دائرة المالية المركزية لحكومة إمارة الشارقة، ويوسف البلوشي مدير عام دائرة المالية لحكومة رأس الخيمة، ومروان آل علي مدير عام دائرة المالية لحكومة عجمان، وخليفة غانم مدير عام دائرة المالية لحكومة أم القيوين، ويوسف العوضي نائب مدير الدائرة المالية لحكومة الفجيرة.

رسوم مشتركة

وناقش المجلس محضر الاجتماع السابق، وما تم اتخاذه بشأن القرارات والتوصيات التي تمت مناقشتها، كما تم استعراض البيانات المالية السنوية للإمارات لعام 2019 والبيانات المالية للربع الأول والثاني لعام 2020، كما جرى استعراض مبادرة الرسوم المشتركة وخطة الاستعداد للخمسين. وقام سيف الشامسي بتقديم عرض المصرف المركزي حول آخر التطورات المتعلقة بخطة الدعم الاقتصادي الشاملة الموجّهة، التي سبق أن أُطلقت في مارس 2020.

وتم تشكيل المجلس بقرار مجلس الوزراء رقم (39) لسنة 2008م، وتتكون عضويته من وكيل وزارة المالية، وممثلين عن حكومات الإمارات، وعضو من مصرف الإمارات المركزي. ويعقد مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية ثلاثة اجتماعات سنوياً، على أن تتم إعادة تشكيل المجلس دورياً كل ثلاث سنوات.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز