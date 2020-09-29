714 مليون درهم تصرفات عقارات دبي

المصدر: (دبي - البيان)

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي 714 مليون درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 260 مبايعة بقيمة 617.15 مليون درهم، منها 23 مبايعة للأراضي بقيمة 350.78 مليون درهم، و237 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 266.37 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 250 مليون درهم في منطقة مرسى دبي. وتصدرت الحبية الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 4 مبايعات بقيمة 12 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، فقد جاءت مبايعة بقيمة 5 ملايين درهم بمنطقة برج خليفة كأهم المبايعات. وتصدرت المركاض المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 53 مبايعة بقيمة 52 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 87.7 مليون درهم منها 28 رهن أراض بقيمة 59.43 مليون درهم و33 رهن فلل وشقق بقيمة 28.27 مليون درهم، أهمها بمنطقة ند الشبا الثالثة بقيمة 16 مليون درهم، ورهن في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بقيمة 13 مليون درهم.

وأما الهبات، فشهدت تسجيل 9 هبات بقيمة 9.73 ملايين درهم أهمها بمنطقة برج خليفة بقيمة 3 ملايين درهم، ورهن في منطقة مرسى دبي بقيمة 3 ملايين درهم.

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