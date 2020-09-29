اختتام ناجح لحملة إمباور لترشيد الاستهلاك

المصدر: (دبي - البيان)

أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، نجاح حملتها الصيفية التي أطلقتها في يونيو الماضي لتحفيز وتشجيع المتعاملين على ترشيد استهلاك الطاقة خلال فصل الصيف من خلال ضبط درجة حرارة مكيف الهواء عند 24 درجة، ما يحقق تكلفة أقل لفواتيرهم ويجعلهم مشاركين في الحفاظ على البيئة وتوفير الطاقة وفي حماية الموارد، واستهدفت الحملة شرائح المتعاملين في المنشآت السكنية والتجارية والتي تغطيها خدمات «إمباور» والتي يزيد عددها على 120 ألف متعامل.

وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ«إمباور»: تعمل إمباور على تطبيق التنمية المستدامة المخطط لها وفق توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التي تهدف إلى خفض معدلات استهلاك الكهرباء والمياه بنسبة 30%، وجعل الإمارة مركزاً عالمياً للاقتصاد الأخضر والمدينة الأقل في البصمة الكربونية على مستوى العالم بحلول 2050.

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