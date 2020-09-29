%73 من المستهلكين في الإمارات زادوا تسوقهم عبر الإنترنت

المصدر: دبي - البيان

تخلّى العديد من المستهلكين حول العالم عن دفع الأوراق النقدية، واستبدلوا الإنفاق عبر الإنترنت بهذه العادة، بحسب نتائج أحدث استطلاع عالمي أجرته ستاندرد تشارترد.

وقال نحو ثلثي المشاركين في الاستطلاع حول العالم (73% في الإمارات) إن «كوفيد 19» شجّعهم أكثر للتسوّق عبر الإنترنت، ولكن في الوقت عينه، أصبحوا أكثر حذراً في كيفية إنفاقهم، وباتوا يفضّلون بعض الوسائل الجديدة لتتبّع أموالهم رقمياً.

وقال 72% من المجيبين في الإمارات، إنهم كانوا يفضلون الذهاب للتسوّق شخصياً قبل انتشار الوباء، مقارنة بأقل من الثلث الذين فضّلوا التسوّق عبر الإنترنت.

إلا أن هذا الأمر تغيّر بشكل ملحوظ، حيث تبلغ نسبة الذين يفصلون الدفع عبر الإنترنت في الوقت الحالي حوالي النصف (47%) مقارنة بأولئك الذين يفضّلون المدفوعات الشخصية أو النقدية. وتبرز التفضيلات للدفع عبر الإنترنت في مجموعة كبيرة من المشتريات، مثل البقالة والسفر وشراء الأجهزة الرقمية.

ونتيجة لذلك، يتوقّع حوالي ثلثي الناس في الإمارات العربية المتحدة (64% في الإمارات و64% على مستوى العالم) أن تصبح الدولة بلا أوراق نقدية بالكامل، فيما توقّع غالبية الجمهور حصول ذلك بحلول عام 2030.

وأفاد 46% من المجيبين في الإمارات بزيادة الإنفاق في يوليو (46% على مستوى العالم). وقال 89% من الأشخاص في الإمارات إن الوباء جعلهم أكثر حذراً في إنفاق الأموال (75% على مستوى العالم).

وقال 68% من الأشخاص في الإمارات إن معدّل إنفاقهم على السفر/‏ الإجازات أصبح أقل مما كان عليه قبل فترة الوباء (64% على مستوى العالم)، فيما بلغت نسبة الأشخاص الذين خفضوا من الإنفاق على التجارب 42% (41 في على مستوى العالم) وخفّض 64% من الأشخاص إنفاقهم على الملابس (55% على مستوى العالم).

ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه في الإمارات، حيث قال 38% من الأشخاص إنهم يتوقعون إنفاقاً أقل على السفر/‏ الإجازات في المستقبل، وأفاد 22% أنهم يتوقعون إنفاقاً أقل على التجارب و35% على الملابس. وقال أكثر من نصف الأشخاص في الإمارات إنهم باتوا يفضّلون التسوّق محلياً (61%).

توقعات

يتوقّع المجيبون في 12 سوقاً شملها الاستطلاع زيادة معدّل تسوّقهم عبر الإنترنت من الآن فصاعداً، حيث يتوقّع الأشخاص في كينيا أن يزيد إنفاقهم عبر الإنترنت بنسبة 30 %، تليها الإمارات حيث التوقعات تفيد بزيادة بنسبة 18 %. ودعمت نتائج الاستطلاع بيانات السحب من أجهزة الصراف الآلي التابعة لـ «ستاندرد تشارترد».

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