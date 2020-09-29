غرفة الشارقة تستعرض آفاق التعاون مع رومانيا

المصدر: (الشارقة - البيان)

استعرضت غرفة تجارة وصناعة الشارقة ورومانيا، سبل تنمية آفاق التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين البلدين، وتطوير العلاقات القائمة بين مجتمع الأعمال في الشارقة بشكل خاص والإمارات بشكل عام وجمهورية رومانيا، ومدى إمكانية تنظيم فعاليات اقتصادية مشتركة بين الجانبين للتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة وتبادل الآراء ووجهات النظر حول كيفية الاستفادة من الخبرات المتوفرة لدى كل جانب، بما يسهم في إقامة مشاريع استثمارية مشتركة.

جاء ذلك خلال استقبال عبد الله العويس، رئيس مجلس إدارة الغرفة، نيكوليتا تيودورفيتشي القنصل العام لجمهورية رومانيا في دبي والمناطق الشمالية، وتيتوس تينتان السكرتير الاقتصادي في القنصلية، وكان في استقبال الوفد فاطمة المقرب، مديرة إدارة العلاقات الدولية بغرفة الشارقة.

وناقش الجانبان، خلال اللقاء الذي عقد بمقر الغرفة، توطيد العلاقات الاقتصادية وتعزيز التبادل التجاري، بما يخدم مصالح مجتمعي الأعمال في البلدين، ويعزز فرص الاستثمار المتبادل بين الجانبين، فيما قدمت نيكوليتا تيودورفيتشي دعوة لرئيس وأعضاء الغرفة لحضور الملتقى الافتراضي لفرص الاستثمار بمجال الطاقة والزراعة في رومانيا، والذي ستنظمه وزارة الاقتصاد والطاقة وبيئة الأعمال الرومانية في 6 أكتوبر.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز