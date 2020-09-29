«الاتحاد لائتمان الصادرات» تخدم شركات «جافزا»

المصدر: دبي - البيان

وقعت المنطقة الحرة لجبل علي «جافزا»، وشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، مذكرة تفاهم تقدم بموجبها الشركة خدمات تأمين الصادرات للشركات المرخصة والعاملة في «جافزا»، بما يساعد على دفع عجلة التوسع والتنويع لموارد الاقتصاد في دولة الإمارات.

وقع مذكرة التفاهم افتراضياً محمد المعلم، المدير التنفيذي ومدير عام موانئ دبي العالمية – إقليم الإمارات والمدير التنفيذي لجافزا، وماسيمو فالسيوني، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات. وتتوج المذكرة الأهداف المشتركة بين الجانبين لتعزيز قدرات اقتصاد الإمارات على الصعيد العالمي، ودعم مكانتها كمركز دولي مفضل للصادرات، وستساعد المذكرة في دفع عجلة التوسع والتنويع لموارد الاقتصاد في الدولة.

واتفق الطرفان على التعاون في تنظيم الندوات وورش العمل لتعريف الأعضاء بفوائد التأمين ضد مخاطر عدم السداد والتعريف بمزايا بوالص ائتمان الصادرات وسندات الضمان وحلول التمويل التجاري التي تقدمها شركة الاتحاد لائتمان الصادرات. كما سيعمل الطرفان على مساعدة الأعضاء على استهداف قطاعات وأسواق جديدة.

تحالف مثمر

وقال محمد المعلم: تكمن أهمية اتفاقيتنا مع شركة الاتحاد لائتمان الصادرات في مساهمتها بتعزيز تصدير السلع والأعمال والخدمات والاستثمارات الأجنبية للشركات الإماراتية العاملة في الدولة، في خطوة ستؤدي إلى زيادة التدفقات النقدية داخل الدورة الاقتصادية بشكل عام، وتمكين تجارتنا عالمياً.

إضافة إلى تحقيق التنمية طويلة الأجل، ما سينتج عنه تقديم الدعم لكافة الشركات المرخصة والعاملة في «جافزا»، ومساعدتها على تجاوز هذه الأوقات غير المستقرة والمتقلبة. ونظراً للمناخ الاقتصادي الحالي وما تسببت به الجائحة عالمياً، نعتقد أن مثل هذه الشراكات ستعزز العلاقات التجارية، لتساعدنا في حماية مصالح الشركات والمستثمرين. فهدفنا المشترك هو ضمان نجاح عملائنا.

وقال ماسيمو فالسيوني: نسعد بأن تكون الاتفاقية جزءاً من جهود الدعم والمساعدة للشركات الوطنية العاملة في الدولة، ونحن على ثقة من أن حلولنا التأمينية المبتكرة ستعزز من مزايا بيئة الأعمال والتجارة، وتضمن ريادة الإمارات في أسواق التصدير، على الرغم من الظروف العالمية الصعبة حالياً؛ إذ يمثل تعزيز التنويع وضمان ازدهار الاقتصاد الإماراتي في عصر ما بعد النفط أحد أهدافنا الرئيسة.

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