دبي السادسة عالمياً في مؤشر العلامات التجارية للمدن

المصدر: دبي - سيد صالح

صُنّفَت دبي في المركز الأول إقليمياً والسادس عالمياً على مؤشر سافرون للعلامات التجارية للمدن 2020، الصادر عن مؤسسة «سافرون» البريطانية.وتقدمت دبي مركزين مقارنة بالعام الماضي.

وحصلت دبي على 5.3 نقاط من أصل 10 نقاط، وجاءت دبي بفارق نقطتين فقط عن باريس التي تصدرت التصنيف برصيد 7.3 نقاط. وكانت المراكز من الثاني وحتى الخامس من نصيب لندن، طوكيو، نيويورك، سنغافورة.

وتفوقت دبي على مدن عريقة مثل برشلونة ومدريد وفيينا وموسكو، كما تفوقت على كافة المدن الأمريكية عدا نيويورك، والأوروبية عدا باريس ولندن، والآسيوية عدا طوكيو وسنغافورة.

واختار المؤشر أبوظبي في المركز الثاني إقليمياً والــ 39 عالمياً، وذكر التقرير أن الإمارة حققت تقدماً لافتاً في تصنيفها على المؤشر، مضيفاً أنها نجحت في تعزيز رصيدها على المؤشرين الفرعين هما السمعة والشعبية، ويُعزَى ذلك إلى الاستثمارات الهائلة التي رصدتها أبوظبي خلال السنوات الأخيرة لمشروعات سياحية واعدة.

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