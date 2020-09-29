تثبيت أسعار الوقود في أكتوبر

المصدر: (أبوظبي – رامي سميح)

ثبتت لجنة متابعة أسعار الوقود، عقب اجتماعها الدوري، أمس، أسعار البنزين والديزل بأنواعه المختلفة، خلال شهر أكتوبر المقبل، وذلك للشهر السابع على التوالي، على أن يبدأ تطبيق الأسعار اعتباراً من الخميس 1 أكتوبر 2020.وبلغت تسعيرة شهر أكتوبر المقبل شاملة ضريبة القيمة المضافة 5%، لكل من لتر البنزين السوبر «98» نحو 1.91 درهم، ولتر البنزين خصوصي «95» نحو 1.80 درهم، ولتر بنزين إي بلس «91» نحو 1.72 درهم للتر، ولتر الديزل عند 2.06 درهم.

وكانت الأسعار تراجعت في أبريل الماضي بنحو ربع درهم للتر، مسجلة أكبر تراجع من نوعه على مستوى شهري، منذ تحرير الأسعار في أغسطس 2015، فيما تعد تسعيرة الشهور الستة الماضية، إضافة لشهر أكتوبر هي الأقل خلال السنوات الأربع الأخيرة.

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