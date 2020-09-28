«سند» توقع اتفاقية لتوفير صيانة محركاتها بمليار درهم

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت شركة «سند»، المتخصصة في صيانة وتأجير محركات الطيران ومكوناتها والمملوكة بالكامل لشركة مبادلة للاستثمار «مبادلة»، وشركة «برات آند ويتني»، وشركة «إنترناشيونال آيرو إنجنز»، عن توقيع اتفاقية جديدة بقيمة مليار درهم، تقوم بموجبها «سند لتقنيات الطيران» بتوسيع نطاق شراكتها مع «إنترناشيونال آيرو إنجنز» من خلال توفير خدمات الصيانة والإصلاح والعمرة لمحركاتها من طراز «V2500»، التي تستخدم على أسطول طائرات «إيرباص A320».

جاء الإعلان عن الاتفاقية الجديدة خلال فعاليات القمة العالمية لصناعة الطيران في أبوظبي، والتي جمعت كبار قادة قطاع صناعة الطيران والدفاع والفضاء لمناقشة آثار جائحة «كوفيد-19» على القطاع. وتعزز هذه الاتفاقية آفاق التعاون بين سند وشركة «إنترناشيونال آيرو إنجنز» في مجالات صيانة وإصلاح وعمرة محركات الطائرات. وبموجب الاتفاقية، تقوم «إنترناشيونال آيرو إنجنز» المصنعة لمحركات V2500 بصيانة محركاتها في منشأة «سند لتقنيات الطيران» المتطورة في أبوظبي، مؤكدةً بذلك ثقة كبرى شركات صناعة الطيران العالمية والتزامها بالتعاون مع قطاع صناعة الطيران في أبوظبي خلال فترة التذبذب التي يشهدها قطاع صناعة الطيران على المستوى العالمي.

وقال منصور جناحي، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة في «سند»: يجري توقيع هذه الاتفاقية الجديدة في مرحلة دقيقة من تاريخ قطاع صناعة الطيران، حيث شهد هذا القطاع تحديات غير مسبوقة على الصعيد العالمي. ولا شك في هذه الاتفاقية دليلٌ آخر على مكانة أبوظبي الراسخة كمركز عالمي موثوق لصناعة الطيران والخدمات الهندسية المتميزة. فمع توجه العديد من الشركات العالمية إلى إعادة صياغة علاقاتها مع شركائها بما ينسجم مع الدروس المستفادة من مرحلة الجائحة، يبدو أن المرونة والاستدامة والقدرة الكبيرة على التعامل مع الأزمات تؤهل قطاع صناعة الطيران في الإمارات إلى تكريس مكانته كشريك مفضل لكبرى الشركات العالمية. وقد أثبتت سند لتقنيات الطيران تميز قدراتها الهندسية وكوادرها التي استطاعت تلبية احتياجات العملاء بالإضافة إلى التعامل بكفاءة مع الظروف غير الاعتيادية التي نتجت عن الجائحة.

من جانبه، قال دايف إيميرلنغ، نائب الرئيس للشؤون التجارية لدى «برات آند ويتني»: ترتبط كل من «برات آند ويتني» و«إنترناشيونال آيرو إنجنز» بعلاقات شراكة متينة نتطلع إلى مواصلة تعزيزها في السنوات المقبلة. ونتوقع أن تستفيد شركات الطيران التي تمتلك محركات «V2500» بشكل كبير من خدمات الصيانة والإصلاح التي تقدمها سند.

وتعتبر «سند لتقنيات الطيران» مزوداً مستقلاً لخدمات الصيانة والإصلاح والعمرة لشركات الطيران وشركات صناعة المحركات حول العالم. وقد وفرت خدماتها لما يزيد على 300 محرك من طراز «V2500» منذ عام 2012، بمعدل زيادة سنوية يزيد عن 19%.

يُذكر أن «سند لتقنيات الطيران» كانت قد أبرمت سابقاً عدة شراكات استراتيجية هامّة مع أبرز شركات تصنيع محركات الطائرات في العالم، مثل «رولز رويس»، و«جنرال إلكتريك للطيران»، ما مكّنها من توفير خبرات رائدة على مستوى القطاع في مجال صيانة وإصلاح وعمرة محركات الطائرات عبر مجموعة متنوعة من خدمات الصيانة لمختلف محركات الطائرات.

وتقوم شركة «إنترناشيونال آيرو إنجنز» والتي تعد تحالفاً متعدد الجنسيات لمصنعي محركات الطائرات يضم كلاً من «برات آند ويتني»، الشركة الرائدة في تصميم وتصنيع وصيانة محركات الطائرات وطائرات الهليكوبتر والتابعة لشركة «ريثيون تكنولوجيز» وشركة «برات آند ويتني إيروإنجنز إنترناشونال»، وشركة محركات ايرو اليابانية، وشركة «إم تي يو للمحركات الجوية»، بتصنيع محرك «V2500».

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