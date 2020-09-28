714 مليون درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

المصدر: وام

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 714 مليون درهم.

وشهدت الدائرة تسجيل 260 مبايعة بقيمة 617.15 مليون درهم منها 23 مبايعة للأراضي بقيمة 350.78 مليون درهم و237 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 266.37 مليون درهم .

جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 250 مليون درهم في منطقة مرسى دبي تلتها مبايعة بقيمة 25 مليون درهم في منطقة الثنية الرابعة تلتها مبايعة بقيمة 12 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد .

وتصدرت منطقة الحبية الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 4 مبايعات بقيمة 12 مليون درهم وتلتها منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 21 مليون درهم وثالثة في الثنية الرابعة بتسجيلها مبايعتين بقيمة 28 مليون درهم .

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 5 ملايين درهم بمنطقة برج خليفة كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 5 ملايين درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد وأخيرا مبايعة بقيمة 5 ملايبن درهم في منطقة ند الشبا الاولى .

وتصدرت منطقة المركاض المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 53 مبايعة بقيمة 52 مليون درهم تلتها منطقة وادي الصفا 5 بتسجيلها 23 مبايعة بقيمة 31 مليون درهم وثالثة في الخليج التجاري بتسجيلها 20 مبايعة بقيمة 23 مليون درهم .

وسجلت الرهون قيمة قدرها 87.7 مليون درهم منها 28 رهن أراض بقيمة 59.43 مليون درهم و 33 رهن فلل وشقق بقيمة 28.27 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة ند الشبا الثالثة بقيمة 16 مليون درهم وأخرى في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بقيمة 13 مليون درهم .

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 9 هبات بقيمة 9.73 ملايين درهم كان أهمها بمنطقة برج خليفة بقيمة 3 ملايين درهم وأخرى في منطقة مرسى دبي بقيمة 3 ملايين درهم.

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