"توسيع منشأة تصنيع المكوّنات المعدنية لطائرات "بوينج 787 دريملاينر" في الإمارات

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت شركة "إي بي آي" اليوم عن توسعة قدراتها التصنيعية لدعم إنتاج طائرة بوينج 787 دريملاينر وذلك على هامش فعاليات القمة العالمية لصناعة الطيران، والتي تقام افتراضياً في أبوظبي خلال يومي 28 و29 سبتمبر.

وبموجب هذا الإعلان، ستعمل شركة "إي بي آي" على تصنيع أجنحة الذيل من الألمونيوم لاستخدامها في طائرات دريملاينر 787 التجارية، وستكون خطوط التجميع التسلسلي امتداداً لخطوط منشأة الشركة في أبوظبي، حيث ستخضع الأجزاء المصنعة أيضاً لمعالجة الأسطح في منشأة "إي بي آي" التي أطلقت في العام الماضي.

تأسست المنشأة في شهر أبريل عام 2019، في إطار اتفاقية تعاون صناعي بين مجلس التوازن الاقتصادي "توازن" وبين شركة بوينج للدفاع والفضاء والأمن "بوينج" وشركة "إي بي آي" بهدف إنشاء مصنع معالجة كيماوية يعزز قدرات الإنتاج الحالية، ويُوسّع قدرات التصنيع الآلي القائمة لتشمل تجميع الطائرات لصالح صانعي المعدات الأصلية في قطاع الفضاء والطيران.

وقال خالد البريكي، رئيس قطاع دعم المهام في "ايدج" : خلال السنوات الأخيرة، ضاعفت دولة الإمارات من قدراتها الصناعية المحلية بشكل كبير، وتسهم الفرص التي تتيحها اتفاقية "بوينج" مع شركة "إي بي آي" بتسهيل من "توازن" في دعم النمو المتسارع للبنية التحتية للتصنيع .. وفي هذا الإطار، نفخر بتوسعة دعمنا لبرنامج إنتاج طائرات دريملاينر 787، مع تركيزنا على تقديم مكونات عالية الجودة لشركة "بوينج" وعملائها، اعتماداً على خبرتنا الإقليمية الرائدة في تصنيع المعدات المتخصصة، وتعاقداتنا مع شركات تصنيع المعدات الأصلية حول العالم.

وأضاف البريكي : تُمثل علاقتنا المستمرة مع "بوينج" رمزاً للشراكات التي نحرص على بنائها والاعتزاز بها، ويأتي إعلان اليوم عن التوسع بقدرات التصنيع الخاصة لدى "إي بي آي" كمؤشر إيجابي على تطور الصناعات الدفاعية والجوية في المنطقة، ونطمح إلى استكشاف مزيد من الفرص المماثلة خلال السنوات القادمة.

من جانبه، قال برنارد دن، رئيس شركة بوينج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا : يسهم هذا التعاقد مع شركة "إي بي آي" في التوسع بإمكانيات وقدرات سلسلة التوريد العالمية لبرنامج "بوينج" ودعم مزيد من التطوير في صناعة الطيران في دولة الإمارات، وتعتبر إضافة "إي بي آي" كمورّد جديد لقطع طائرات دريملاينر 787 مثالاً نموذجياً عن نهجنا المتبع في تبادل المنفعة مع شركائنا في دولة الإمارات.

وتُشكل طائرات بوينج 787 دريملاينر الجديدة كلياً، عائلة طائرات تجارية عالية الكفاءة تشمل تشكيلات الطائرات النفاثة الكبيرة وسرعاتها ضمن فئة وسط السوق .. وتم تصميم عائلة طائرات 787 بكفاءة عالية تتيح لشركات الطيران فتح مسارات جديدة مربحة، ونقل الأشخاص إلى وجهاتهم براحة استثنائية .. ومنذ دخولها إلى الخدمة في عام 2011، قامت طائرات 787 بتشغيل أكثر من 1900 خط جوي، وتُسيّر أكثر من 300 خط جوي بدون توقف حول العالم.

وتمثل هذه الاتفاقية تعزيزاً لسمعة شركة "إي بي آي" الرائدة في إنتاج مكونات الطائرات التجارية؛ حيث أصبحت الشركة، في وقت سابق من هذا العام، المصنّع الإقليمي الرئيسي لقطع طائرات "إيرباص".

وتقوم الشركة بتصنيع مكونات هندسية بالغة التعقيد لقطاعات الدفاع والطيران والنفط والغاز ضمن منشأتها المتطورة في أبوظبي ..

وتتنوع قدرات الشركة بين هندسة التصنيع، والمعالجة الآلية، ومعالجة الأسطح والمعالجة الحرارية، والطلاء وتصنيع أدوات القَطع والفحص والمختبرات.

وتتبع شركة "إي بي آي" لقطاع دعم المهام في "ايدج" تجمّع التكنولوجيا المتقدمة لقطاع الدفاع وغيره من المجالات في دولة الإمارات، والذي تم افتتاحه في شهر نوفمبر 2019.

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