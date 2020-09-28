رئيس تنفيذي جديد لسلطة تنظيم الخدمات المالية بسوق أبوظبي العالمي

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلن سوق أبوظبي العالمي، تعيين إيمانيول جيفاناكيس، والذي يعد أحد أبرز المساهمين في تأسيس المركز المالي الدولي، في منصب الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية لدى سوق أبوظبي العالمي، وذلك ابتداءً من أبريل 2021.

يشغل إيمانيول حالياً منصب رئيس وحدة السياسات والقوانين لدى سلطة تنظيم الخدمات المالية، حيث سيتولى منصبه الجديد، بعد تنحي ريتشارد تنج في مارس 2021، حيث شغل ريتشارد منصب الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية لمدة 6 سنوات، وذلك منذ تأسيس السوق.

وانضم إيمانيول إلى سوق أبوظبي العالمي في أكتوبر 2014، ليشغل منصب رئيس وحدة السياسات والقوانين لدى سلطة تنظيم الخدمات المالية، حيث أشرف على تأسيس الإطار التشريعي الخاص بالسوق، والذي أسهم بشكل كبيرة في انطلاقة السوق في 2015.

تجدر الإشارة إلى أن إيمانيول جيفاناكيس يمتلك خبرة تمتد على مدى 26 عاماً، شغل خلالها عدة مناصب قيادية في مجال القوانين وأطر العمل والتشريعات في أستراليا والإمارات، وهو يحمل مؤهلات عدة، منها كونه محامياً مسجلاً لدى القضاء العالي في كوينزلاند ونيو ساوث ويلز، وهو عضو أيضاً في نقابة المحامين في كوينزلاند، ومعهد الحوكمة في أستراليا.

وقال معالي أحمد علي الصايغ وزير دولة، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي: يسرنا الإعلان عن تعيين إيمانيول جيفاناكيس في منصبه الجديد في أبريل 2021، كونه شهد على مراحل تطور سوق أبوظبي العالمي، ولعب دوراً رائداً في تأسيس إطار عمل قانوني وتنظيمي متين، يرتكز على مبادئ الشفافية والتواصل. إنني على ثقة بأن معرفته القيمة وخبرته الواسعة في تطوير بيئة عمل مالية متقدمة ومتطورة، ستمكنه من قيادة سلطة تنظيم الخدمات المالية نحو المزيد من النجاحات.

وأضاف، تعليقاً على رحيل ريتشارد تنج من منصبه: بالنيابة عن كافة أعضاء مجلس إدارة سوق أبوظبي العالمي، وفريق عمل سوق أبوظبي العالمي، أود أن أشكر ريتشارد تنج، على إسهامه ورؤيته والتزامه الكبير في تأسيس السوق. إن الجهود التي بذلها ريتشارد لتطوير الإطار التنظيمي للسوق، وتعزيز مكانته كمركز مالي رائد، يتبنى أهم التقنيات والابتكارات، أسهمت في تحقيق النجاح الذي يحظى به السوق اليوم، وإنني أتمنى له النجاح في خططه المستقبلية.

من جانبه، قال ريتشارد تنج: أتوجه بجزيل الشكر للقيادة الرشيدة في أبوظبي والدولة، وإلى كافة أعضاء مجلس إدارة السوق، على دعمهم وثقتهم وتوجيهاتهم القيمة خلال سنوات عملي في أبوظبي والدولة والمنطقة. لقد تمكنا من تحقيق هذه النجاحات في السوق، وضمن سلطة تنظيم الخدمات المالية، بفضل رؤيتهم الاستراتيجية وقيادتهم الحكيمة. لقد سعدت بالعمل في سوق أبوظبي العالمي، وإنني على ثقة من أن إيمانيول وفريق عمل السوق، سيتمكنون من قيادة سلطة تنظيم الخدمات المالية نحو آفاق ونجاحات جديدة.

تجدر الإشارة إلى أن تنج، كان قد التحق بالعمل في سوق أبوظبي العالمي في 2015، حيث قاد جهود تأسيس سلطة تنظيم الخدمات المالية، وأشرف على مسيرة السلطة والسوق، وقد حققت سلطة تنظيم الخدمات المالية خلال فترة عمله، نجاحاً واعترافاً واسعاً، بفضل إطار عملها المتقدم، الذي يدعم الوساطة المالية والابتكار والاقتصاد الرقمي.

ويلعب السوق دوراً رئيساً في تمكين القطاع المالي والاستثمار، وتشكيل حلقة وصل للخدمات المالية بين أبوظبي والدولة والشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا والأسواق الآسيوية والعالمية كافة. وتضم بيئة الأعمال المتكاملة الخاصة بالسوق، شركات عالمية، ومؤسسات مالية، وشركات الخدمات المهنية والاستشارية، ومستثمرين عالميين، وشركات صغيرة ومتوسطة، وشركات ناشئة، تستفيد من البنية التحتية لدى السوق، التي تمكنها من العمل والابتكار والنمو في الدولة والمنطقة كافة.

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