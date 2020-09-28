اتفاقية بين "جافزا" و"الاتحاد لائتمان الصادرات" لتنمية قطاع الأعمال في الإمارات

المصدر: البيان الإلكتروني

وقعت المنطقة الحرة لجبل علي "جافزا" وشركة الاتحاد لائتمان الصادرات مذكرة تفاهم تقدم بموجبها الشركة خدمات تأمين الصادرات للشركات المرخصة والعاملة في جافزا، بما يساعد على دفع عجلة التوسع والتنويع لموارد الاقتصاد في دولة الإمارات.

وقع مذكرة التفاهم خلال اجتماع افتراضي محمد المعلم المدير التنفيذي ومدير عام موانئ دبي العالمية – إقليم الإمارات والمدير التنفيذي لجافزا وماسيمو فالسيوني الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات بحضور عدد من كبار المسؤولين.

وتتوج المذكرة الأهداف المشتركة بين الجانبين لتعزيز قدرات اقتصاد دولة الإمارات على الصعيد العالمي ودعم مكانتها كمركز دولي مفضل للصادرات وستساعد المذكرة في دفع عجلة التوسع والتنويع لموارد الاقتصاد في الدولة.

واتفق الطرفان على التعاون في تنظيم الندوات وورش العمل لتعريف الأعضاء بفوائد التأمين ضد مخاطر عدم السداد والتعريف بمزايا بوالص ائتمان الصادرات وسندات الضمان وحلول التمويل التجاري التي تقدمها شركة الاتحاد لائتمان الصادرات.

كما سيعمل الطرفان على مساعدة الأعضاء على استهداف قطاعات وأسواق جديدة إضافة إلى تزويدهم بتقارير دورية عن مخاطر الأسواق لتسليط الضوء على المخاطر المرتبطة بأنشطة التجارة الدولية.

وقال المدير التنفيذي والمدير العام لموانئ دبي العالمية – إقليم الإمارات، والمدير التنفيذي لجافزا، محمد المعلم، مسلطاً الضوء على أهمية هذه الاتفاقية في تزويد الشركات الوطنية بميزة تنافسية في الأسواق العالمية: "تكمن أهمية اتفاقيتنا مع شركة الاتحاد لائتمان الصادرات في مساهمتها بتعزيز تصدير السلع والأعمال والخدمات والاستثمارات الأجنبية للشركات الإماراتية العاملة في الدولة، في خطوة ستؤدي إلى زيادة التدفقات النقدية داخل الدورة الاقتصادية بشكل عام، وتمكين تجارتنا عالمياً، إضافة إلى تحقيق التنمية طويلة الأجل، ما سينتج عنه تقديم الدعم لكافة الشركات المرخصة والعاملة في جافزا، ومساعدتها على تجاوز هذه الأوقات غير المستقرة والمتقلبة. ونظراً للمناخ الاقتصادي الحالي وما تسببت به الجائحة عالمياً، نعتقد أن مثل هذه الشراكات ستعزز العلاقات التجارية، لتساعدنا في حماية مصالح الشركات والمستثمرين. فهدفنا المشترك هو ضمان نجاح عملائنا، ونحن على ثقة من أن هذا التحالف سيكون مثمراً، ويدفعنا نحو تحقيق المزيد من التنمية معاً، لخلق مستقبل أفضل لكافة الأطراف".

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، ماسيمو فالسيوني: "نسعد بأن تكون هذه الاتفاقية الاستراتيجية جزءاً من جهود الدعم والمساعدة للشركات الوطنية العاملة في الدولة، ونحن على ثقة من أن حلولنا التأمينية المبتكرة ستعزز من مزايا بيئة الأعمال والتجارة، وتضمن ريادة دولة الإمارات في أسواق التصدير، على الرغم من الظروف العالمية الصعبة حالياً؛ إذ يمثل تعزيز التنويع وضمان ازدهار الاقتصاد الإماراتي في عصر ما بعد النفط أحد أهدافنا الرئيسة، ونسعى عبر حلولنا المصممة خصيصاً لتلبية متطلبات العملاء، لأن نكون قادرين على زيادة الحماية من المخاطر وتوفير استمرارية أفضل للقطاعات الاقتصادية خلال هذه الأوقات غير المسبوقة".

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