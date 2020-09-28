"اقتصادية عجمان" تنجز 30 ألف معاملة رقمية خلال 8 أشهر

المصدر: وام

بلغ عدد المعاملات الرقمية التي أنجزتها دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان منذ مطلع العام أكثر عن 30 ألف معاملة حتى نهاية شهر أغسطس الماضي.

وحققت الخدمات الرقمية المقدمة عبر الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي للدائرة والمتاحة 24 ساعة على مدار الأسبوع نسبة رضا 90% من المتعاملين حتى نهاية أغسطس الماضي.

وأكد عبدالله أحمد الحمراني، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بالندب حرص الدائرة على تبني توجهات الحكومة الرامية إلى التحول الرقمي مشيرا إلى مضي الدائرة في تنفيذ استراتيجية التحول الرقمي والعمل مع شركائها بصورة متكاملة يدا بيد لخلق تجربة متعامل متميزة وفريدة..

وأوضح الحمراني أن نسبة التحول الرقمي للدائرة وصلت إلى 91 في المائة من معاملاتها مع الأخذ بعين الاعتبار مختلف المتغيرات التي تطرأ في التطوير على الخدمات وإطلاق خدمات أخرى تلبي احتياجات المتعاملين والمستثمرين.

وأضاف الحمراني أن شهر أبريل الماضي شهد إطلاق حزمة من الخدمات الرقمية تشمل رخص " التاجر الإلكتروني" و "حالا" و"مركبة متنقلة" و "مراكز الأعمال" وخدمات " تجديد رخصة لسنوات إضافية " و"تجميد رخصة" و "الإلغاء الإداري" و "توثيق العقود الذكية لعقد وكيل الخدمات وعقود شركات الأعمال" لبناء بيئة جاذبة لممارسة الأعمال في الإمارة.

من جانبه أشار سعود الشمري، مدير إدارة التسجيل التجاري إلى ارتفاع إقبال المتعاملين خلال أزمة كورونا والتوجه لاستخدام الخدمات الرقمية لإنجاز معاملاتهم نتيجة الإغلاقات المؤقتة لمراكز إسعاد المتعاملين، ونتيجة لتنفيذ عدد من المبادرات منها مشروع النافذة الواحدة وإدخال التطويرات والتحديثات المواكبة لأفضل الممارسات على الأنظمة مما أسهم في تسهيل رحلة المتعامل.

وأوضح الشمري أنه تم إطلاق عدد من الخدمات الرقمية لدعم قطاع الأعمال نظرا للآثار التي خلفتها الجائحة، وللتسهيل على المتعاملين في إتمام معاملاتهم في دقائق ودون الحاجة لزيارة مراكز إسعاد المتعاملين.

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