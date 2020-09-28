سند توقع اتفاقية مع "برات آند ويتني" و"إنترناشيونال آيرو إنجنز" بمليار درهم

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت اليوم كلٌ من شركة سند، المتخصصة في صيانة وتأجير محركات الطيران ومكوناتها والمملوكة بالكامل لشركة مبادلة للاستثمار "مبادلة"، وشركة "برات آند ويتني"، وشركة "إنترناشيونال آيرو إنجنز" (آي إيه إي)، عن توقيعهم اتفاقية جديدة بقيمة مليار درهم، تقوم بموجبها "سند" بتوسيع نطاق شراكتها مع "إنترناشيونال آيرو إنجنز" من خلال توفير خدمات الصيانة والإصلاح والعمرة لمحركاتها من طراز V2500، التي تستخدم على أسطول طائرات إيرباص A320.

وجاء الإعلان عن الاتفاقية الجديدة خلال فعاليات القمة العالمية لصناعة الطيران في أبوظبي، التي جمعت كبار قادة قطاع صناعة الطيران والدفاع والفضاء لمناقشة آثار جائحة كوفيد 19 على القطاع.

وتعزز هذه الاتفاقية آفاق التعاون بين سند وشركة "إنترناشيونال آيرو إنجنز" (آي إيه إي) في مجالات صيانة وإصلاح وعمرة محركات الطائرات.

وبموجب الاتفاقية، تقوم شركة "إنترناشيونال آيرو إنجنز" (آي إيه إي) المصنعة لمحركات V2500 بصيانة محركاتها في منشأة "سند لتقنيات الطيران" المتطورة في أبوظبي، مؤكدةً بذلك ثقة كبرى شركات صناعة الطيران العالمية والتزامها بالتعاون مع قطاع صناعة الطيران في أبوظبي خلال فترة التذبذب التي يشهدها قطاع صناعة الطيران على المستوى العالمي.

وفي معرض تعليقه على هذه الاتفاقية الجديدة، قال منصور جناحي، نائب الرئيس التنفيذي لـلمجموعة في سند: "يجري توقيع هذه الاتفاقية الجديدة في مرحلة دقيقة من تاريخ قطاع صناعة الطيران، حيث شهد هذا القطاع تحديات غير مسبوقة على الصعيد العالمي. ولا شك في هذه الاتفاقية دليلٌ آخر على مكانة أبوظبي الراسخة كمركز عالمي موثوق لصناعة الطيران والخدمات الهندسية المتميزة".

وتابع بقوله: "مع توجه العديد من الشركات العالمية إلى إعادة صياغة علاقاتها مع شركائها بما ينسجم مع الدروس المستفادة من مرحلة الجائحة، يبدو أن المرونة والاستدامة والقدرة الكبيرة على التعامل مع الأزمات تؤهل قطاع صناعة الطيران في الإمارات إلى تكريس مكانته كشريك مفضل لكبرى الشركات العالمية".

وأضاف: "أثبتت سند لتقنيات الطيران تميز قدراتها الهندسية وكوادرها التي استطاعت تلبية احتياجات العملاء بالإضافة إلى التعامل بكفاءة مع الظروف غير الاعتيادية التي نتجت عن الجائحة".

ومن جانبه، قال دايف إيميرلنغ، نائب الرئيس للشؤون التجارية لدى "برات آند ويتني": "ترتبط كل من "برات آند ويتني" و"إنترناشيونال آيرو إنجنز" (آي إيه إي) بعلاقات شراكة متينة نتطلع إلى مواصلة تعزيزها في السنوات المقبلة. ونتوقع أن تستفيد شركات الطيران التي تمتلك محركات V2500 بشكل كبير من خدمات الصيانة والإصلاح التي تقدمها سند".

وتعتبر "سند لتقنيات الطيران" مزودًا مستقلًا لخدمات الصيانة والإصلاح والعمرة لشركات الطيران وشركات صناعة المحركات حول العالم. وقد وفرت خدماتها لما يزيد عن 300 محرك من طراز V2500 منذ العام 2012، بمعدل زيادة سنوية يزيد عن 19%.

ويصل عدد محركات V2500 التي قامت شركة "إنترناشيونال آيرو إنجنز" (آي إيه إي) ببيعها إلى ما يزيد على 7 آلاف محرك حول العالم. وتتميز محركات V2500 بالانتشار الواسع، حيث تستخدمها أكثر من 190 شركة طيران وشركة تأجير طائرات على المستوى العالمي، وذلك على طائراتها من طراز إيرباص A320.

يُذكر أن "سند لتقنيات الطيران" كانت قد أبرمت سابقًا عدة شراكات استراتيجية هامّة مع أبرز شركات تصنيع محركات الطائرات في العالم، مثل رولز رويس، و"جنرال إلكتريك للطيران"، مما مكنها من توفير خبرات رائدة على مستوى القطاع في مجال صيانة وإصلاح وعمرة محركات الطائرات عبر مجموعة متنوعة من خدمات الصيانة لمختلف محركات الطائرات.

وتقوم شركة "إنترناشيونال آيرو إنجنز" (آي إيه إي)، والتي تعد تحالفًا متعدد الجنسيات لمصنعي محركات الطائرات يضم كلًا من "برات آند ويتني"، الشركة الرائدة في تصميم وتصنيع وصيانة محركات الطائرات وطائرات الهليكوبتر والتابعة لشركة "ريثيون تكنولوجيز" المدرجة في بورصة نيويورك، وشركة "برات آند ويتني إيروإنجنز إنترناشونال"، وشركة محركات ايرو اليابانية، وشركة "أم تي يو للمحركات الجوية"، بتصنيع محرك V2500.

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