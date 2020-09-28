"هب 71" تدشن سلسلة ندوات افتراضية بعنوان "آفاق أبوظبي الرقمية" بدءا من أكتوبر

المصدر: وام

أعلنت هب 71 "Hub71" منصة التكنولوجيا العالمية التي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، عن تدشين أول سلسلة ندوات افتراضية عبر الإنترنت بدءا من 5 أكتوبر المقبل وذلك بالتعاون مع كلٍ من دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، وسوق أبوظبي العالمي ومكتب أبوظبي للاستثمار، وبرنامج "غداً 21".

وتجمع الندوات الافتراضية، التي تُعقد بعنوان "آفاق أبوظبي الرقمية" لأول مرة نخبة من الشخصيات القيادية في أبوظبي لتعزيز الوعي بالمشهد التكنولوجي المزدهر في الإمارة، وتسليط الضوء على فرص التوسع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتحقيق النمو المستدام انطلاقاً من العاصمة الإماراتية.

وتستفيد الشركات الناشئة العالمية وأصحاب رأس المال الجرئ والمستثمرون والمؤسسات الكبيرة من هذا الزخم في الرؤى حول الفرص والفوائد سريعة التوسع لتأسيس مقار لها في أبوظبي بصفتها وجهة انطلاق للنمو في أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ذات الربحية.

وستشكّل هذه السلسلة الفريدة من الندوات الافتراضية منصة لطرح مجموعة متنوعة من الأفكار ووجهات النظر من قبل كبار المسؤولين في حكومة أبوظبي، وكبار المديرين التنفيذيين للشركات ومؤسسي التكنولوجيا الناجحين، ورؤى أصحاب رأس المال الجرئ. وستشمل الجلسات مناقشات حول المبادرات التي تم إطلاقها لتعزيز منظومة عالمية حيوية للتكنولوجيا وبيئة أعمال مرنة في أبوظبي، مع مراعاة الاعتبارات الرئيسية للشركات الناشئة الطموحة التي تسعى إلى مزيد من النمو في دولة الإمارات العربية المتحدة.

واعتباراً من يوم 5 أكتوبر، ستُعقد ندوات "آفاق أبوظبي الرقمية" عبر أربع جلسات افتراضية، تتم مناقشة موضوع جديد في كلٍ منها، وتغطي الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومشاركة الشركات، وبيئة الأعمال القوية والمستقرة في أبوظبي، وسبل الحصول على التمويل وبناء مجتمع تعاوني.

و قال معالي محمد علي محمد الشرفاء الحمادي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، رئيس مجلس إدارة منصة Hub71: "تعد ندوات "آفاق أبوظبي الرقمية" مبادرة استراتيجية تهدف إلى تعزيز بيئة الأعمال في إمارة أبوظبي وفتح آفاق استثمارية واعدة وجديدة للشركات الناشئة العاملة في قطاع التكنولوجيا .. مؤكدا دعم حكومة إمارة أبوظبي لمثل هذه المبادرات بما يعكس ايمانها الراسخ بأن الشركات الناشئة هي ركيزة رئيسة وهامة في نمو الاقتصاد المحلي، وعنصر أساسي في تحقيق مسيرة التحول الرقمي وتمكين أبوظبي من مواكبة التغيرات العالمية المتسارعة".

وأضاف معالي الشرفاء: "تعمل دائرة التنمية الاقتصادية على دعم وتعزيز التعاون الاستراتيجي بين القطاعين العام والخاص، وذلك من خلال تفعيل جهودنا المستمرة لتشجيع الشركات المستهدفة لتحقيق أهدافها ومساعيها " ..

مشيرا إلى أن الجلسات الافتراضية لندوات "آفاق أبوظبي الرقمية"، من شأنها أن تسهم في زيادة المشاركة بين الشركات الناشئة التي يمكن أن تستفيد من المشهد التكنولوجي المزدهر في الإمارة، مع التركيز بشكل أساسي على الفرص والمزايا التي يتم توفيرها في أبوظبي.

من جانبها قالت حنان هرهره اليافعي، الرئيس التنفيذي لـ Hub7: "تؤكد سلسلة ندوات "آفاق أبوظبي الرقمية" التزام الشخصيات القيادية والتنفيذية في حكومة أبوظبي والقطاع الخاص بتحفيز المنظومة التكنولوجية عالمية الطراز في الإمارة، من خلال التركيز على أهمية التعاون بين شركات القطاعين العام والخاص لتعزيز المكانة الاقتصادية لأبوظبي في الأسواق العالمية." وأضافت: "تشهد أبوظبي تحولاً رئيسياً في التقنيات الرقمية والتي ستساهم في صياغة مستقبل اقتصادنا، وانطلاقاً من دور منصة Hub71 كمنظومة تكنولوجية عالمية في العاصمة الإماراتية، فإننا نعطي الأولوية لتسليط الضوء على القيمة التي يمكن أن نحققها للشركات الناشئة الطموحة والمستثمرين الذين يتطلعون إلى التميز في سوق يركّز على تعزيز مقومات المستقبل".

وذكرت: "ستلقي هذه الندوات الافتراضية المتميزة الضوء على سبل تعزيز منظومة الأعمال التكنولوجية لأبوظبي من خلال إرساء إطار من الرؤى المشتركة التي يطرحها متحدثون موثوقون، بدءاً من أوائل من تبنّوا منظومة تكنولوجية في أبوظبي حتى الشخصيات التنفيذية الحكومية. وفي نهاية المطاف، سترسم الندوات معالم واضحة لفرص الأعمال المتاحة لتحقيق النمو المستدام، بما يعكس حرص حكومة أبوظبي على تحفيز هذا المجال".

وتُعقد كل ندوة افتراضية في إطار زمني يصل إلى 60 دقيقة من المناقشات، حيث يتسنى للمشاركين بها طرح أفكارهم والتفاعل عبر الإنترنت مع كوكبة من أكثر الشخصيات تأثيراً في صناعة القرار في قطاع التكنولوجيا المزدهر بأبوظبي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز