ثبات أسعار البنزين والديزل في الإمارات للشهر السابع على التوالي

المصدر: البيان الإلكتروني

ثبتت لجنة متابعة أسعار الوقود في دولة الإمارات، اليوم الاثنين، أسعار البنزين والديزل خلال أكتوبر المقبل، وذلك للشهر السابع على التوالي.

وجاءت أسعار أكتوبر 2020 شاملة ضريبة القيمة المضافة (5%) مثل أسعار الشهور الستة الماضية، حيث يصل سعر البنزين "98 ممتاز" 1.91 درهم لتر، وسعر لتر البنزين "خصوصي 95" نحو 1.80 درهم، وبنزين "91 إي بلس" عند 1.72 درهم، كما استقر سعر لتر الديزل عند 2.06 درهم.

وأعلنت شركات البترول في الدولة اليوم أسعار الشهر المقبل على مواقعها على شبكة الإنترنت.

ومن المقرر بدء تطبيق العمل بالتسعيرة الجديدة اعتباراً من يوم الخميس الموافق الأول من أكتوبر.

وتعتبر تسعيرة أكتوبر والشهور الستة السابقة عليه، الأدنى خلال السنوات الثلاث الماضية تحديداً منذ ديسمبر 2017.

يشار إلى أنه يتم تحديد معايير أسعار الوقود، التي تعتمدها وزارة الطاقة والصناعة بشكل شهري، وفقاً لمتوسط الأسعار العالمية للنفط صعوداً أو هبوطاً، بعد إضافة كلفة التشغيل لشركات التوزيع.

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