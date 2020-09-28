دبي تلتزم إحياء حركة السفر العالمية

المصدر: دبي - لؤي عبدالله

قال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة: «في يوم السياحة العالمي، نؤكد التزامنا ودعمنا إعادة إحياء حركة السياحة العالمية مع اتباع أعلى معايير السلامة».

وأضاف سموه في «تغريدة» على حسابه الرسمي على «تويتر»: «فتحت دبي أبوابها أمام السياح ونالت اعتماد (السفر الآمن) من مجلس السياحة والسفر العالمي، كما أن إجراءات الأمان، التي تطبقها وما تضمه من عناصر جذب كثيرة، تمنح السيّاح الثقة للاستمتاع، بما توفره المدينة لزوارها على الوجه الأكمل».

وأشار إلى أن السياحة تعتبر من أهم القطاعات توفيراً لفرص العمل على مستوى العالم. ويُعد السفر مصدر إلهام للناس، حيث يساعد على بناء علاقات اجتماعية وثقافية واقتصادية.

ورغم استمرار قيود السفر في العديد من الأسواق الرئيسية، إلا أن دبي سارعت بالإعلان عن جاهزيتها التامة لاستقبال السياح الدوليين من دول استأنفت نشاطها وفتحت مطاراتها، وذلك وفق إجراءات واشتراطات محددة.

وارتفع عدد المحطات التي تغطيها طيران الإمارات حتى الآن إلى 92 محطة، تشكل نحو 64% من إجمالي عدد محطات الناقلة قبل الجائحة. وارتفع عدد الوجهات التي أعلنت عنها فلاي دبي حتى الآن إلى نحو 40 وجهة في أفريقيا وآسيا الوسطى وأوروبا وشبه القارة الهندية والشرق الأوسط.

ووصل إجمالي عدد حركة الرحلات في مطارات دبي الدولي، خلال الفترة الممتدة بين يناير وأغسطس، إلى 120.85 ألف حركة مقابل 17.94 ألف حركة في مطار آل مكتوم الدولي.

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