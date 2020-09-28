انتعاش سريع لعقارات دبي الفاخرة

المصدر: (دبي - سيد صالح)

أكد موقع «مانشون غلوبال» الأمريكي أن سوق العقارات الفاخرة في دبي ما زال محتفظاً بمرونته، رغم التأثير الاقتصادي الناجم عن تفشي جائحة «كوفيد 19»، وأضاف أن السوق يسير صوب تعافٍ سريع. وذكر التقرير الذي نشره الموقع الذي يتبع مؤشر «داو جونز» ببورصة نيويورك، أن ثمة حقيقةً على أرض الواقع تُعد بمثابة مؤشر ملموس يبعث على التفاؤل بشأن انتعاش سريع يلوح في أفق سوق العقارات الفاخرة بدبي، وهو ارتفاع عدد صفقات البيع في هذه السوق خلال الأشهر الأخيرة.

وقال جيسون هايز، مؤسس شركة «لاكشري بروبرتي» : «شهدنا خلال الأشهر الأخيرة زيادة في الاستفسارات الرقمية وأيضاً في عدد صفقات بيع الوحدات العقارية الفاخرة في دبي، الأمر الذي يشير إلى تعافٍ قريب وقوي في السوق».

وقال كريس وايتهيد، الشريك الإداري لدى شركة «لاكسهابيتات سوثبيز إنترناشونال ريالتي»: «لا زال قطاع العقارات الفاخرة واحداً من الأكثر جاذبية وربحية على مستوى العالم رغم الجائحة وتداعياتها». وأضاف: «يسجل القطاع ازدهاراً لافتاً في ظل احتفاظ العديد من المستثمرين في القطاع بقدراتهم الشرائية العالية واهتمامهم بالحصول على قيمة جيدة لاستثماراتهم في الظروف الراهنة».

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