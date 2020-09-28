إنجاز 210 ملايين ساعة عمل في موقع إكسبو

المصدر: دبي - بشار باغ

أنجز موقع «إكسبو 2020 دبي» حتى الآن أكثر من 210 ملايين ساعة عمل، وإثر اكتمال جميع الإنشاءات الدائمة التابعة للحدث بما يشمل مناطق الموضوعات الثلاثة في 2019، يتركز العمل خلال العام الجاري على تنسيق المناظر الطبيعية في الموقع وتجهيز المباني المملوكة للحدث الدولي، بينما يعمل المشاركون الدوليون على بناء واستكمال أجنحتهم تحضيراً لانطلاق فعاليات الحدث في 1 أكتوبر 2021 لغاية 31 مارس 2022، وذلك وفق بيانات حديثة صادرة مؤخراً عن مكتب إكسبو دبي.

عقود

وبحلول نهاية يوليو 2020، بلغ حجم العقود التي منحها الحدث للشركات الصغيرة والمتوسطة ما تقرب قيمته من 5 مليارات درهم، فيما تجاوز عدد المؤسسات المسجّلة للعمل مع إكسبو 2020 دبي 45 ألف مؤسسة من أكثر من 180 بلداً. وتمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة حوالي 54 % من مجموع الشركات المسجّلة لدى إكسبو، وقد نالت 56 % من عقود إكسبو دبي.

كما ستطرح خلال الحدث آلاف المنتجات المرخَّصة، من إنتاج مؤسسات صغيرة ومتوسطة وشركات إماراتية، وذلك من خلال برنامج إكسبو دبي للتجارة والترخيص. وجميع المنتجات الأولى التي حصلت على ترخيص متوفرة حالياً، ومنها: الشوكولاتة المستلهمة من إكسبو من إنتاج ميرزام، وصابون حليب النوق من إنتاج مصنع ذا كامل سوب فاكتوري، وتمور بتيل، وبسكوت الطاقة من شركة ذا ديتس بار كومباني، وشوكولاتة باتشي، ومجموعة ملابس من سبلاش، وإصدار محدود من المسكوكات التذكارية المصنوعة من الذهب والفضة في شركة نيوزيلاند منت.

وبالتوازي مع تسارع الإنشاءات واكتمال المباني الرئيسية في الموقع، يدعم الحدث المشروعات التي تقدم حلولاً مبتكرة للتحديات الملحة بما يساعد على تحسين حياة الناس وحماية الكوكب وذلك من خلال «إكسبو لايف» برنامج الابتكار والشراكة الدولي، وبلغ عدد المشاريع التي يدعمها الحدث من خلال برنامج مِنح الابتكار المؤثِّر من «إكسبو لايف» 140 مشروعاً من 76 دولة عبر خمس دورات مكتملة إلى الآن، ويقدم البرنامج مِنحاً وضمان تمويل وتوجيهاً وانتشاراً عالمياً، حيث يحصل المبتكرون العالميون على مِنح، تصل قيمة الواحدة منها إلى 367 ألف درهم، وقد تلقى البرنامج حتى الآن أكثر من 11000 طلب مشاركة من 184 بلداً، وما جانب آخر قدم «برنامج الابتكار للجامعات» من إكسبو لايف مِنحاً إلى 46 فريقاً طلابياً، تصل قيمة كل منحة إلى 50 ألف درهم، بالإضافة إلى حصول الفرق الطلابية على الانتشار والدعم للمساعدة على تطوير حلولهم المبتكرة للمشكلات المُلحّة في دولة الإمارات والمنطقة.

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