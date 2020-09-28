موانئ أبوظبي تستحوذ على «ميكو للخدمات اللوجستية»

المصدر: (أبوظبي - وام)

أعلنت موانئ أبوظبي عن استحواذها على شركة «ميكو للخدمات اللوجستية»، والتي تعد من أوائل مؤسسي قطاع الخدمات اللوجستية في أبوظبي وضمها إلى محفظة أعمالها، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لترسيخ مكانة أبوظبي كمركز عالمي وحيوي للتجارة والخدمات اللوجستية.

ومن خلال الاستحواذ على «ميكو» وضمها إلى محفظتها، تصبح موانئ أبوظبي من أكبر مزودي الخدمات والحلول اللوجستية المتكاملة في الإمارات والمنطقة، وتعزز قدراتها في توفير خدمات متطورة على مستوى عال من الكفاءة لمتعامليها.

كما يتيح ضم «ميكو» توسيع نطاق أنشطة الشركة لتشمل قطاعات حيوية مثل التجزئة وخدمات التوصيل الإلكترونية والسلع الاستهلاكية الأساسية والرعاية الصحية والدواء، كما تضمن لها الاحتفاظ بصدارتها كمزود رائد للخدمات اللوجستية لقطاع الطاقة الحيوي بفضل القدرات الكبيرة التي تتمتع بها ميكو في هذا القطاع.

وقال خليفة سلطان السويدي، نائب رئيس مجلس إدارة موانئ أبوظبي ورئيس محافظ استثمارية في «القابضة»: نتعاون مع موانئ أبوظبي من أجل تحويل ذراع الخدمات اللوجستية التابعة لها إلى واحدة من أكبر مزودي الحلول اللوجستية الشاملة والمتكاملة وأكثرها كفاءة للتكاليف في الإمارات وخارجها.

وأضاف: يعكس ذلك الدور الذي تقوم به «القابضة» في تحفيز التطوير والنمو الاقتصادي، من خلال محفظتنا لقطاع الخدمات اللوجستية.

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