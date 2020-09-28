الترخيص لـ«أدنوك للإمداد» لتقديم خدمات الموانئ بأبوظبي 25 عاماً

المصدر: (أبوظبي- البيان)

أعلنت شركة أدنوك للإمداد والخدمات، ذراع الشحن والخدمات اللوجستية البحرية لمجموعة أدنوك، عن توقيع اتفاقية مع أدنوك ممثلة بهيئة الموانئ البترولية، تحصل بموجبها على ترخيص مدته 25 عاماً، لتقديم خدمات الشحن والخدمات المتنوعة لنقل المنتجات الهيدروكربونية للموانئ البترولية التابعة لأدنوك في جبل الظنة، وجزيرتي داس وزركوه ومبرز بإمارة أبوظبي.

وتمثل هذه الاتفاقية تطوراً مهماً، يسهم في ترسيخ مكانة «أدنوك للإمداد والخدمات»، وتعزيز دورها شريكاً استراتيجياً لهيئة الموانئ البترولية في مجال تقديم خدمات عالمية المستوى في مجالات الشحن والملاحة والموانئ والعمليات اللوجستية لجميع الموانئ البترولية لمجموعة أدنوك في أبوظبي، كما أنها تتيح المزيد من فرص التعاون الاستراتيجي في مجال تقديم خدمات متخصصة، ومتنوعة في إطار اتفاقية طويلة الأجل، بدلاً من تقديمها، من خلال عقود تشمل معاملات متعددة.

وقال القبطان عبد الكريم المصعبي، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للإمداد والخدمات: نحن سعداء بتوقيع هذه الاتفاقية الجديدة مع هيئة الموانئ البترولية، والتي تمثل تطوراً طبيعياً لتعاوننا الوثيق، الذي يمتد لسنوات عديدة، تتيح لنا هذه الاتفاقية استخدام موارد الشركة، لتحقيق أهدافها الاستراتيجية، وتوظيف أحدث الابتكارات للارتقاء بالأداء ورفع الكفاءة، في سعينا لتقديم خدمات مستمرة ومتكاملة لجميع الموانئ البترولية في أبوظبي.

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