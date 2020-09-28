اتفاق دراسة جدوى بين فيرجن هايبرلوب ومطار بنغالور بالهند

المصدر: دبي - البيان

وقّعت شركة فيرجن هايبرلوب لتقنية الهايبرلوب أمس مذكرة تفاهم مع شركة مطار بنغالور الدولي، وهي الشركة المشغِّلة لمطار كيمبي جودا الدولي ببنغالور بعد الزخم الأخير الذي أحدثته هذه التقنية المميزة بمنطقة الخليج.

وتم تبادل مذكرة التفاهم بصورة افتراضية بين سلطان بن سليم رئيس مجلس إدارة فيرجن هايبرلوب، وتي إم فيجاي بهاسكار السكرتير العام بالخدمة الإدارية الهندية في حكومة ولاية كارناتاكا ورئيس مجلس إدارة شركة مطار بنغالور بحضور كابيل موهان السكرتير الرئيسي بالخدمة الإدارية الهندية، ضمن إدارة تطوير البنية التحتية بحكومة ولاية كارناتاكا.

وقال سلطان بن سليم رئيس مجلس إدارة شركة فيرجن هايبرلوب ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «موانئ دبي العالمية»: «تُعد المطارات قنوات مهمة لنقل البضائع، فهي أكثر من مجرد منافذ لعبور الركاب، لا سيما في عمليات التسليم التي يكون الوقت عنصراً مهماً فيها، فالمطار المتصل بتقنية الهايبرلوب سيحسِّن بشكل كبير من عملية تسليم البضائع، وهو الأمر الذي يؤدي إلى إنشاء سلسلة إمداد فائقة الكفاءة».

ومن المتوقع أن تكتمل دراسة الجدوى المبدئية على مرحلتين مدة كل منهما 6 أشهر. ويمكن أن تنقل الهايبرلوب آلاف الركاب في الساعة من المطار إلى وسط المدينة مع سرعات تصل إلى 1080 كم/‏‏ساعة، في أقل من 10 دقائق مقارنة مع وقت يتجاوز 45 دقيقة في الطرق العادية.

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