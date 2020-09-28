مسرعات دبي المستقبل تدعم شراكة «اتصالات ديجيتال» مع 7 شركات ناشئة

المصدر: دبي- البيان

أعلنت «مسرعات دبي المستقبل»، إحدى مبادرات مؤسسة دبي للمستقبل، والتي تحتضنها «منطقة 2071»، عقد شراكة بين «اتصالات ديجيتال» وحدة الأعمال الرقمية التابعة لشركة «اتصالات» و7 شركات ناشئة عالمية لتطوير حلول مبتكرة تتبنى التكنولوجيا المتقدمة، ضمن 3 تحديات في قطاع الاتصالات.

وتهدف الشراكة إلى تطوير مشاريع وأفكار مبتكرة، تتيح لـ«اتصالات ديجيتال» توفير تجربة مميزة للمتعاملين، من خلال توظيف تكنولوجيا الواقع المعزز والذكاء الاصطناعي في المكاتب والمساحات الداخلية، وتقديم أفضل الخدمات والحلول، وتعزيز تجربة التسوق الرقمية في المتاجر، لتكون تفاعلية وجذابة بأعلى مستويات الكفاءة باستخدام تكنولوجيا الجيل الخامس، وتطوير أنظمة اختبار قبول المستخدمين لتقليل حجم العمل والوقت اللازم لتقديم الخدمات.

143 شركة

وتم اختيار الشركات من بين 143 شركة حول العالم، تقدمت بمشاريعها وأفكارها المبتكرة، في المبادرة الهادفة لدعم مسيرة التحول الرقمي في الإمارات، بالشراكة بين الجهات الحكومية والشركات التكنولوجية المتخصصة في توظيف تقنيات المستقبل.

وقال سعيد الفلاسي المدير التنفيذي لقطاع تصميم ومسرعات المستقبل بمؤسسة دبي للمستقبل: «طور برنامج مسرعات دبي المستقبل تجربة نموذجية عالمية ناجحة في ترسيخ التعاون الفعال بين القطاعين الحكومي والخاص ضمن منظومة الابتكار التي تحتضنها «منطقة 2071»، عبر توفير منصة تشجع المواهب المستقبلية، وتدعم تسريع الأفكار المبتكرة والتقنيات المتقدمة لإحداث نقلة نوعية في طبيعة وأسلوب تقديم الخدمات الحكومية وفق أعلى المعايير العالمية، وبما يدعم توجهات الإمارات لمواكبة المتغيرات المتسارعة وتحقيق الريادة في مختلف القطاعات».

وأكد أن دعم قطاع ريادة الأعمال وتشجيع مساهمة الشركات الناشئة في مشاريع التحول الرقمي يمثل ركيزة رئيسية لتطوير البنية التحتية لمختلف القطاعات، وتعزيز جاهزيتها للمرحلة المقبلة، التي تتطلب الاستعداد الكامل لتوظيف أحدث ما توصلت إليه الابتكارات التكنولوجية، بما يرتقي بمكانة دبي مركزاً إقليمياً وعالمياً لريادة الأعمال والابتكار وتصميم المستقبل.

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