«بيهايف» تتيح للشركات الناشئة تنمية مشاريعها

المصدر: دبي - البيان

تتيح منصة «بيهايف» المبتكرة، فرصة للمؤسسات أو الأفراد الراغبين في الاستثمار في الشركات الناشئة، لجني عوائد استثمارية مجزية، وتشجيع الأقارب والأصدقاء على دعم مشاريع أقاربهم مادياً، وكسب أرباح مقابل مشاركتهم في تمويل تلك المشاريع، بضمان من مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، بما يؤدي إلى تحفيز النمو الاقتصادي ومساعدة هذه الشريحة المهمة من الشركات على التطور وترسيخ قواعدها.

وتعتبر «بيهايف»، التي تتخذ من دبي مقراً لها، أول منصة للتكنولوجيا المالية مصرح لها مزاولة نشاط الإقراض بين النظراء (الند للند) في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي مسجلة لدى سلطة دبي للخدمات المالية، في مركز دبي المالي العالمي.

وتستخدم المنصة تقنية مبتكرة لربط الشركات التي تسعى للحصول على تمويل سريع وبأسعار معقولة مع المستثمرين الذين يمكنهم المساعدة في تمويل نموهم.

وقال سعيد المري، نائب المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة: ملتزمون في مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بتقديم وإتاحة الحلول التمويلية المبتكرة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وذلك تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة بضرورة توفير البيئة المناسبة لدعم استمرارية الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة على وجه التحديد، والتي تشكل النسبة العظمى من الشركات العاملة في الإمارة.

تسجيل

وبإمكان الشركات الصغيرة والمتوسطة، الاستفادة من المنصة عن طريق الدخول إلى الموقع الإلكتروني www.beehive.ae، والتسجيل فيها، ومن ثم تخضع الشركة لاختبار تأهيل للحصول على القرض.

والتسجيل وفتح حساب مجاني في المنصة، وبعد التسجيل يتم تدقيق حساب وبيانات المستثمر، وحسابه الائتماني، وفيما إذا كان مستثمراً حقيقياً أم لا، وذلك بهدف منع أي عمليات احتيال أو تجنب دخول مستثمرين وهميين. ولا يشترط للمستثمر أن يحمل إقامة في الإمارات.

حد أدنى

ويبلغ الحد الأدنى للاستثمار من خلال المنصة 100 درهم، بحيث يمكن للمستثمر اختيار القرض أو الشركة التي يرغب بالاستثمار فيها، وتصل نسبة العوائد والأرباح السنوية المتوقعة للمستثمر حوالي 10% من قيمة الاستثمار، وتعتمد على مدة القرض، فيما إذا كان لمدة 12 شهراً أو 24 شهراً أو 36 شهراً. ويتم إيداع الأرباح في حساب المستثمر بشكل شهري، ويمكن للمستثمر سحب استثماره في أي وقت، شريطة عدم ارتباطه بقرضٍ سارٍ.

تمويل

يمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي، المملوكة والمدارة بالكامل من قبل مواطنين الحصول على تمويل يصل إلى مليون درهم، مدعومة بضمان لرأس المال بنسبة 100%، الذي يموله صندوق محمد بن راشد لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة (الصندوق)، من برنامج الضمان بقيمة 20 مليون درهم.

في حين بإمكان الشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي التي تعود ملكيتها وإدارتها لمواطنين بنسبة 50% كحد أدنى، الحصول على تمويل يصل إلى 420 ألف درهم إماراتي، على أن تتلقى دعماً بضمان رأس المال بنسبة 50%.

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