«سوق التنين» يطلق منصة التجارة الإلكترونية الأكبر

المصدر: دبي- البيان

أطلق «سوق التنين»، أكبر مركز تجاري للمنتجات الصينية خارج البرّ الرئيسي للصين، موقع Dragonmart.ae، وذلك في خطوة سيكون لها مردودها الإيجابي، وتعطي دفعة قوية لتجارة البيع بالتجزئة في المنطقة، وهو ما يشكل مبادرة استراتيجية من قبل «نخيل مولز»، ذراع البيع بالتجزئة لـ«نخيل»، و«موانئ دبي العالمية».

والمنصة هي الأكبر من حيث التنوّع والتكلفة والحجم عبر شبكة الإنترنت.وستمثل أكبر سوق للبيع بالجملة بين الشركات والمؤسسات التجارية والمستهلكين بدبي . وستستخدم منصة التجارة الإلكترونية التحوّل الرقمي لربط تجار التجزئة في سوق التنين بالعملاء في مختلف أنحاء دولة الإمارات وخارجها.

وسوف يسهم هذا التحول في التعامل الإلكتروني، عبر شبكة الإنترنت في الارتقاء بمستوى تجربة التسوق، حيث بات بإمكان العملاء الآن شراء مجموعة واسعة من السلع من «سوق التنين» من منازلهم من دون عناء.

وقال معالي محمد الشيباني، رئيس مجلس إدارة شركة «نخيل»: «توسع سوق التنين ليشمل نطاق شبكة الإنترنت، يجعل «نخيل مولز» تتبوأ مكانة رائدة في مجال التجارة الإلكترونية، ويتماشى مع أجندة دبي للابتكار، في وقت يتسارع فيه السباق نحو التحول الرقمي بمعدلات قياسية».

التزام

وأضاف: «إطلاق Dragonmart.ae يؤكد التزامنا بتحديد السبل الكفيلة في تعزيز سهولة ممارسة الأعمال التجارية، عبر قطاع البيع بالتجزئة، فضلاً عن تشجيع التنافسية الشاملة والنمو المستدام لدبي، كما أننا سعداء بتوحيد جهودنا، وبالتعاون البنّاء مع موانئ دبي العالمية كونه امتداداً لشراكتنا الاستراتيجية القوية لإطلاق موقع Dragonmart.ae».

شرط أساسي

من جهته، قال سلطان بن سليم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة «موانئ دبي العالمية»: «تمثل منصة Dragonmart.ae مبادرة رئيسية أخرى لتسريع عملية التحوّل الرقمي ودعم مبادرات التجارة الإلكترونية، التي تقودها الحكومة، إننا نعتبر إنشاء واستخدام المنصات الرقمية مثل Dragonmart.ae شرطاً أساسياً، من أجل تلبية متطلبات مجتمعات التجارة الإلكترونية في القرن الحادي والعشرين».

وأضاف: «من خلال استخدام ابتكاراتنا الرقمية العالمية والخدمات اللوجستية المقدمة في دبي، فإننا نحقق فوائد كبيرة، تعود بالنفع على المستهلكين والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في الدولة، حيث تتمحور رؤيتنا حول الخدمات اللوجستية الذكية وخفض التكلفة وتكوين القيمة، وبالتالي، فإن المنصة الجديدة سوف تسهم في تحقيق هذه الرؤية».

فائدة للشركات الصغيرة

ومن المتوقع أيضاً أن يستفيد قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في الإمارات من المنصة في ظل التحولات، التي تشهدها توجهات المستهلكين نحو التجارة الإلكترونية، إذ إن أكثر من 30% المئة من المنتجات والبضائع، التي يتم شراؤها من «سوق التنين» مرتبطة بشكل مباشر بأصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة، لذلك فسوف يتمتع قطاع الأعمال في مختلف أنحاء الإمارات، مثل المطاعم على سبيل المثال، بالقدرة على طلب الإمدادات الضرورية مثل فلاتر القهوة والأواني وغيرها مباشرة عبر منصة (Dragonmart.ae)، وهو ما سيؤدي إلى تحسين سهولة ممارسة الأعمال التجارية على مستوى الدولة بشكل عام«.

وتوفر المنصة القدرة للمستخدمين على فرز واستكشاف المنتجات الوفيرة الموجودة في»سوق التنين«بشكل أسرع من أي وقت مضى مع أكثر من 35 ألف منتج، عبر 11 فئة عالية المستوى، مع التركيز على الفئات الأكثر رواجاً، بما في ذلك المستلزمات المنزلية والألعاب والإلكترونيات والأزياء، وغيرها من السلع المهمة.

إجراءات احترازية

كما توفر المنصة تجربة تسوق تتماشى مع الإجراءات الاحترازية المُطبقة في الدولة، وتتيح للأشخاص وصول المنتجات إلى منازلهم في غضون 48 ساعة، من خلال جعل إجراء صفقات البيع بالجملة في متناول العملاء، عبر مجموعة من الأسعار التنافسية المخفّضة، وتعود مواعيد التسليم السريع جزئياً إلى حقيقة أن»سوق التنين«يستعين بالفعل بالموانئ التابعة لـ»موانئ دبي العالمية«، إلى جانب إدارة الخدمات اللوجستية المتفوقة من خلال اتخاذ دبي مقراً له.

وسيشهد هذا التطور في ما يتعلق بتجارة التجزئة، المزيد من الوفاء بالمتطلبات بدعم من مركز»موانئ دبي العالمية«الموجود في»سوق التنين"، والذي يهدف إلى تبسيط الخدمات اللوجستية وعمليات التسليم، بالإضافة إلى المحافظة على خدمات التعامل المتفوقة في ما بين الشركات والمنشآت التجارية، والعملاء في جميع أنحاء الإمارات.

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