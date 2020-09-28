بدء التسجيل بجائزة قمة المحتوى الإلكتروني

المصدر: (أبوظبي - وام )

بدأت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الإمارات، باستقبال طلبات المشاركة في مسابقة جائزة القمة العالمية للمحتوى الإلكتروني لعام 2020، وذلك على المستوى الوطني. ودعت الهيئة مؤلفي ومبدعي المحتوى الرقمي للمشاركة في المسابقة، حيث سيكون تاريخ 30 سبتمبر الجاري آخر موعد للتسجيل.

وتهدف الجائزة إلى تقدير ومكافأة المؤسسات العاملة في الدولة على جدارتها وتميزها في تقديم محتوى إلكتروني رقمي متميز لحلول الهاتف المتحرك، تطبيقات الهاتف المتحرك، الأجهزة القابلة للارتداء، الأجهزة اللوحية، حلول الرسائل النصية القصيرة، وصفحات الإنترنت المتوافقة مع الهاتف المتحرك، والتي تساهم في تعزيز بيئة معرفية متقدمة لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في الإمارات.

ويمكن للمؤسسات والأفراد ممن يمتلكون محتوى رقمياً مميزاً المشاركة عن طريق الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات. وتتضمن مسابقة القمة العالمية للمحتوى الرقمي 8 فئات تعكس في مجملها القضايا الاجتماعية الأكثر أهمية في الحياة اليومية على مستوى العالم، علماً أن عملية التقييم تعتمد على مفهوم التميز في المحتوى والإبداع والابتكار في تطوير التطبيقات على اختلاف أنواعها.

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